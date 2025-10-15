Casa Dimitrie Petrescu, bijuterie neoclasică de pe Calea Griviței, cumpărată de Primăria S1 cu 1,7 mil. €

Primăria Sectorului 1 a achiziţionat, cu 1,7 milioane de euro, bani de la bugetul local, casa negustorului Dimitrie Petrescu, o proprietate de patrimoniu situată pe Calea Griviţei nr. 115. Bijuteria neoclasică va fi transformată într-un centru educaţional şi cultural dedicat comunităţii.

Construită în 1895 de negustorul Dimitrie Petrescu, clădirea reprezintă un reper arhitectural al Bucureştiului de sfârşit de secol XIX. Cu o suprafaţă de teren de 682 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată de 1.656 mp, proprietatea are un preţ de achiziţie de 1,7 milioane de euro, evaluarea de piaţă depăşind 2,1 milioane de euro, conform standardelor Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

De-a lungul timpului, clădirea a găzduit diferite activităţi comerciale, iar în perioada comunistă aici au funcţionat o alimentară şi o circă financiară. În anul 2021, clădirea a fost redobândită de moştenitorii proprietarilor iniţiali, conform prevederilor Legii 10/2001.

La exterior, Casa Petrescu îşi păstrează elementele arhitecturale originale şi detaliile decorative care înnobilează frontoanele ferestrelor. În interior, încăperile cu tavane înalte decorate cu rozete, frize şi cornişe florale, evocă atmosfera boemă a seratelor muzicale de altădată, când casa găzduia personalităţi ale lumii bune a Capitalei.

Proprietatea beneficiază în prezent de un proiect de arhitectură pentru restaurarea faţadei, reamenajare interioară şi transformarea podului în mansardă.

