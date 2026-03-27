Video Ordonanța care promite ieftiniri de la 1 aprilie, considerată o glumă de economiști. Cât costă carburanții azi

Ordonanţa care ar fi trebuit să tempereze preţurile, adoptată ieri, va intra în vigoare de la 1 aprilie. Dar inclusiv economiştii o consideră o glumă, având în vedere că a fost adoptată într-o formă diferită de proiectul iniţial.

de Redactia Observator

la 27.03.2026 , 12:55

Concret, starea de criză se instituie pe 3 luni în loc de 6. Iar comercianţii nu mai trebuie să reducă la jumătate adaosul comercial, ci doar să-l plafoneze la nivelul mediei de anul trecut. Ce va însemna asta în preţuri pentru şoferi? O reducere de nici măcar 50 de bani. Şi cam aici ne oprim cu măsurile.

Premierul mai are însă o veste, să îi spunem bună: săptămâna viitoare ar putea decide noi măsuri care să includă şi scăderea accizei la carburanţi. Iar acum să facem o restrospectivă să vedem de unde am plecat şi unde suntem. Într-o lună de scumpiri la pompă, preţul la motorină a crescut cu cel puţin 2 lei, timp în care preţul carburanţilor premium se apropie de 11.

Spre exemplu, înainte să înceapă conflictul din Orient, pe 27 februarie, motorina era 8 lei şi 32 de bani pe litru. Acum se vinde şi cu 10,36. În ultima lună şi benzina s-a scumpit cu cel puţin un leu pe litru.

În staţiile de carburanţi, unele panouri nu au fost configurate să arate preţuri care depăşesc 10 lei. Aşa că prima cifră a fost lipită cu bandă adezivă în dreptul zerourilor. Imaginea a devenit virală. Mulţi au comparat-o cu panoul care nu era proiectat să arate zecele perfect obţinut de Nadia Comăneci.

Iar acum, dacă nu ne convin preţurile avem oricând opţiunea să mergem pe jos. Aşa cum a recomandat iniţial directorul OMV şi mai nou şi consilierul guvernatorului BNR.

Evoluţia preţurilor într-o lună

Prețul motorinei a crescut semnificativ în ultima lună, de la 8,32 lei/litru pe 27 februarie la 10,36 lei/litru pe 27 martie, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 24%.

Și benzina s-a scumpit în aceeași perioadă, de la 8,4 lei/litru la 9,43 lei/litru, marcând o creștere de circa 17%.

