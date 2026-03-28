Video Cât costă mielul de Paşte. Preţurile menţinute la nivelul celor de anul trecut

Mieii de Paşte nu mai sunt la fel de căutaţi ca în anii trecuţi. Crescătorii spun că listele de rezervări sunt la jumătate faţă de 2025. Asta chiar dacă înţelegem că unii fermieri nu au crescut preţurile. Însă românii sună, întreabă şi apoi nu mai revin ca să şi cumpere.

de Clara Mihociu

la 28.03.2026 , 13:27

Cei care deţin ferme spun că anul acesta vânzările vor fi cu mult mai mici faţă de anul trecuţi. Fermierii spun că se aşteptau la asta dată fiind situaţia economică din ţară. Dacă ne raportăm la aceeaşi perioadă a anului trecut, adică cu două săptămâni înainte de Paşte, acum cererea pentru miei a scăzut cu 50%. Oamenii spun că au menţinut preţurile de anul trecut, 40-45 de lei per kilogram, chiar şi mai puţin pentru mielul cumpărat viu direct din fermă, dar nici asta nu-i convinge pe români să cumpere.

Mieii sunt mai mici de această dată, aşa că un singur animal nu ajunge pentru o întreagă familie, ceea ce înseamnă că preţul creşte la câteva sute de lei. În pieţe, carnea de miel va începe să apară de săptămâna viitoare, dar şi aici se aşteaptă vânzări mai scăzute faţă de anii trecuţi. Majoritatea românilor aşteaptă să facă aceste cumpărături chiar cu o zi înainte de Paşte în ideea că vor mai scădea preţurile.

