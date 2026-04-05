Tot mai mulţi copii se nasc în sistemul privat de sănătate din dorinţa părinţilor pentru confort şi siguranţă. Costurile nu sunt de neglijat, însă, preţul avantajos se negociază şi se urmăreşte, uneori pe tot parcursul sarcinii. Clinicile au perioade de discounturi şi oferte speciale la târgurile de profil. La un astfel de târg, organizat în acest weekend, reducerile au ajuns şi la 30%. Un amănunt important însă: pachetele includ perioade limitate de spitalizare, aşa încât orice zi în plus, în spital, poate însemna costuri suplimentare.

Aceşti viitori părinţi au aşteptat până în luna a şasea de sarcină să aleagă maternitatea unde se va naşte primul lor copil.

"Am fost şi ieri să vedem ofertele, am discutat în familie şi am ales azi. A fost o reducere de 30%, e substanţial", a declarat Remus, viitor tată.

Mai hotărâte, alte viitoare mame ştiu sigur ce vor alege şi de ce.

"Ţin neapărat să nasc cu medicul care mi-a urmărit sarcina, iar la stat este puţin mai dificil să obţii acest lucru. Nu este chemat medicul de acasă în afara turei", a explicat Irina, viitoare mamă.

Cât costă nașterea la privat și ce reduceri se oferă

Costurile unui pachet de naştere la privat nu sunt însă de neglijat.

"Am aşteptat târgul pentru a face contractul, am primit o ofertă şi înainte. Am optat într-un final la privat", a spus altă pacientă.

"Preţurile pentru un pachet de naştere la clinicile private din Bucureşti pornesc de la 8.000 şi pot ajunge la 25.000 de lei. Pentru contractele încheiate în perioada târgului reducerile pot ajunge şi la 30%", transmite Andreea Petrescu, reporter Observator.

"Un discount valoric în valoare de 6.000 de lei pentru pacientele noastre care recoltează atât celule stem şi semnează şi pachetul de naştere", a precizat Anca Sticlea, reprezentant clinică.

De ce aleg majoritatea mamelor sistemul de stat

Din motive financiare, în acest moment, cele mai multe mame din România aleg să îşi urmărească sarcina şi să nască tot în sistemul de stat, unde analizele şi internările sunt decontate, însă condiţiile lasă deseori de dorit. Programările pentru monitorizare se fac mai greu, personalul din spital este deseori insuficient, iar igiena şi intimitate pot transforma experienţa într-una mai puţin plăcută. La polul opus…

"Posibilitatea ca tatăl să stea împreună cu mămica şi copilaşul încă din prima secundă, ora magică, clamparea întârziată a cordonului ombilical şi consultanță şi încurajare în alăptare încă din primul moment", a subliniat Daniela Turcu, reprezentant clinică.

Ce trebuie să știe viitoarele mame înainte de a alege

"Un card cu reducere de 25% pentru mama şi copilul valabil 12 luni. Avem servicii de pediatrie cu toate supraspecializările", a declarat Mihaela Marinescu, reprezentant clinică.

Oricât ar fi de tentante ar fi ofertele, este important ca viitoarele mame să facă alegeri informate. Trebuie să verifice dacă există toate condiţiile pentru o intervenţie în caz de complicaţii grave. În plus, trebuie să ştie că în orice spital privat, fiecare zi de cazare care depăşeşte pachetul semnat înseamnă costuri suplimentare importante. Atât pentru mamă, cât şi pentru bebeluş.

