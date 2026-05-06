Video Doi poliţişti din Galaţi au devenit salvatori pentru o gravidă aflată în travaliu. Nu găsise nicio ambulanţă

Misiune specială dusă la bun sfârşit de doi tineri poliţişti din Galaţi. Totul a început când le-a cerut ajutorul o şoferiţă care ducea spre maternitatea din Tecuci o gravidă în travaliu. A urmat o cursă crontracronometru cu antemergător până la spital. 

de Adrian Obreja

la 06.05.2026 , 14:10
Tânăra mamă care a născut ieri şi bebeluşul ei, care are acum doar o zi, sunt în stare bună la spitalul din Tecuci. Bebelușul nu are nicio problemă de sănătate, dar vor mai rămâne internaţi câteva zile, conform protocoalelor. Asta după ce a avut parte de o naştere cu peripeţii. Ieri se afla acasă în momentul în care a început travaliul, iar mătuşa ei, care se afla şi ea acolo, a sunat la 112.

I s-a spus din dispecerat că nu sunt ambulanţe disponibile în zona respectivă, în Corod, aşa că a decis să se urce la volan şi să plece către spital. La ieşirea din Corod, mătuşa a dat peste un echipaj de poliţie care se afla în timpul serviciului, verifica şoferii din trafic şi maşinile. Ea i-a rugat şi le-a spus că trebuie să ajungă la spital de foarte mare urgenţă, pentru că pe bancheta din spate urmează să nască această femeie. Iar tinerii poliţişti nu au stat nicio secundă pe gânduri. Au urcat şi ei în autospeciala de poliţie, au pornit girofarul şi sirena şi au plecat către spital. O cursă de aproximativ 12 km, în viteză foarte mare, aşa cum ne spunea mătuşa.

Femeile au ajuns la spital şi, după aproximativ un sfert de oră, tânăra a dat naştere unui băieţel care avea 3,4 kg şi care acum se află în stare foarte bună.

