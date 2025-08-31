Caiete, un penar echipat şi un ghiozdan încăpător, plus câteva ţinute pentru şcoală. "Strictul necesar" ar spune mulţi. Dar, la casa de marcat, toate acestea costă cel puţin o mie de lei. Mai mult cu câteva procente faţă de anul trecut. Asta în timp ce părinţii încearcă să ţină pasul şi la celelalte cheltuieli de zi cu zi, cu aceleaşi salarii.

Cu un ochi pe listele lungi de cumpărături şi cu altul la preţurile de pe rafturi, părinţii caută echilibrul între preferinţele copiilor şi bugetul familiei. Ruxandra, care începe peste o săptămână clasa întâia, este cu ochii după orice rechizite roz.

"Pentru rechizite, ne vom încadra în 500 de lei. Instrumentele sunt foarte scumpe. Iar pentru haine, tot aşa 500 de lei", a explicat mama fetiţei.

Părinții, copleșiți de prețurile pentru rechizite

Cu experienţă, deja, copiii din clasele mai mari ştiu cum să obţină ce vor de la bunici.

"M-am pregătit. Mi-am luat multe carioci şi creioane. Mi-au luat fix ceea ce mi-am dorit", a explicat un băiat, elev la şcoala primară.

"Avem de completat lista dată de doamna. Deja am cheltuit 1.300-1.500, cam aşa", au completat doi bunici.

În multe familii, cumpărăturile pentru şcoală presupun negocieri serioase.

"Ea le alege şi vedem în funcţie de preţuri ce rămâne şi ce punem la loc. 700-800 de lei, doar rechizite și hăinuţe. Nu trecem mai departe că depăşim bugetul", a mai spus o mămică.

Magazinele încearcă să ţină preţurile jos

Conştienţi că preţurile au tot crescut, comercianţii încearcă să îmblânzească piaţa cu tot felul de reduceri înainte de începerea şcolii.

"Clienţii sunt reticenţi având în vedere măririle de TVA şi tot ce se întâmplă politic. Noi am pregătit oferte şi promoţii. Avem TVA blocat la mai multe categorii de produse", a transmis reprezentantul unui magazin de articole şcolare.

"Un penar echipat cu 50 de piese, care are o reducere de 50%. Cu produse de calitate, cu tot ce are nevoie un şcolar. Am pregătit şi un ghiozdan, care are în plus un etui, care poate fi folosit pe post de penar. Cu o reducere foarte bună, de 46%", a adăugat un alt comerciant.

Pentru şapte din 10 părinţi, preţul rechizitelor şi al hainelor pentru şcoală contează mai mult decât firma care le-a produs. Inspectorii pentru protecţia consumatorilor recomandă familiilor să nu cumpere copiilor îmbrăcăminte şi obiecte de papetărie decât de la magazinele şi raioanele de specialitate, ca să evite produsele de proastă calitate sau chiar periculoase pentru elevi.

