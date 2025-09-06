Toamna şi-a intrat în drepturi, iar asta se vede cel mai bine în forfota din pieţe. La Suceava, tarabele sunt pline ochi cu fructe şi legume, în toate culorile. Vedete în această perioadă sunt. însă, conservele. Prețurile, spun vânzătorii, au rămas la nivelul de anul trecut, chiar dacă scumpirile au lovit peste tot. Asta ca să nu rămână cu marfa pe tarabe.

Suntem în piaţa centrală din Suceava, un loc în care toamna își așterne poveștile pe tarabe. Borcan lângă borcan, murăturile promit să înveselească iernile lungi, iar zacusca să aducă înapoi mirosul zilelor petrecute în bucătăria bunicilor.

Una dintre cele mai apreciate reţete de zacuscă în Bucovina este cea de vinete. Spre exemplu, din câte 5 kg de vinete, gogoşari, ardei capia, 4 kg de ceapă, bulion şi aproximativ un litru de ulei am putea obţine aproape 40 de borcane de zacuscă lo 400 de grame şi ne-ar costa undeva la 200 de lei. Mai punem la calcul şi borcanele goale, 60 de lei ar ajunge acestea. 2060 de lei, în total. Nu punem la calcul nici factura la utilităţi şi munca de aproape două zile.

Pentru cei care sunt mereu pe fugă, producătorii locali au o veste bună

Articolul continuă după reclamă

Producătorii locali aleg să lase prețurile la fel ca anul trecut, doar ca borcanele lor să ajungă pe mesele oamenilor și nu să rămână uitate pe rafturi. Așa se face că, fie în piață sau prin băcăniile din oraș, găsim bunătăți de toamnă la prețuri pentru orice buzunar.

"În băcănia noastră găsiţi sortimente de zacuscă. Preţurile, începând de la 17 lei şi ajungând până la 27 la zacuscă. Bineînţeles, avem şi o zacuscă premium, cea cu trufe, care este 43 de lei", spune Andreea Mirica, reprezentant băcănie.

"Gogoşarul 8 lei, capia 8 lei, ardelul 6 lei, vânăta 6 lei, roşia 6 lei, la 5 lei, la 3 lei aia de suc de roşii,depinde".

"(De ce aţi păstrat acelaşi preţ ca anul trecut?) Pentru ca să putem să ne vindem marfa. Să nu rămânem cu ea, dar tot rămânem. Nu-i putere de cumpărare", spun comercianţii.

Deși tarabele abundă de conserve viu colorate, gospodinele din zonă nu renunță la tradiție: își pregătesc singure cămara de iarnă, după rețetele moștenite din familie.

"Zacuscă de vinete. Am aşa o reţetă pe care o fac de ani şi ani. Ies vreo 20 de borcănele"

"Nu-ţi chiar ieftine produsele. Ar putea fi preţuri mai bune, dar asta e".

"Am să cumpăr gogoşar vinete, ardei şi vreau să fac şi legume. Cumăr păstânac şi ţelină, şi de toate", spun clienţii.

Iubitorii de dulce au şi ei motive de bucurie! Pe tarabe îi așteaptă borcane pline cu bunătăți – de la dulcețuri aromate și compoturi ca-n copilărie, până la siropuri care îndulcesc orice poftă. Pe scurt, de toate pentru toate gusturile.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

Întrebarea zilei La şcoala copilului vostru se poartă uniformă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰