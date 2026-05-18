Primăria Municipiului Bucureşti anunţă că are în plan să construiască 9 parcări noi. Conform anunţului publicat pe contul de Facebook, parcările ar urma să fie împărţite în 8 subterane şi una supraterană.

Primăria Municipiului Bucureşti anunţă 9 parcări noi. Unde ar urma să fie realizate - Profimedia

Astfel, conform anunţului, parcările ar urma să fie realizate în următoarele zone:

Intersecția străzilor Câmpineanu cu Academiei;

În piața din fața Ateneului Român;

În Piața Amzei, parcare ce o va integra și pe cea existentă și nefolosită de sub piață;

În fața intrării la Sala Palatului;

În Piața Lahovari, sub rond;

În Piața Cantacuzino, între cele două parcuri;

În locul parcării la sol cu barieră din zona Mihai Vodă;

La Spitalul Colțea;

Parcare supraterană pe Splaiul Dâmboviței, în zona Națiunilor Unite.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, anunța, la începutul lunii martie, că vrea să elimine toate gratuitățile pentru parcările administrate de Municipalitate.

Articolul continuă după reclamă

Edilul susținea atunci că numărul mașinilor care beneficiază de scutiri este de două ori mai mare decât locurile disponibile, ceea ce face sistemul ineficient și costisitor pentru oraș.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰