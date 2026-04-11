Multă ciocolată se vede în laboratoarele de dulciuri, care se pregătesc de săptămâni bune pentru Paşte. Mirosul umple încăperea, iar pe mesele de lucru prind contur cele mai dulci cadouri pentru cei dragi şi, bineînteles, pentru cei mici.

Iepuraşi, ouă gigantice şi figurine amuzante. Toate sunt acum la loc de cinste într-o într-o fabrică de ciocolată din Gorj.

"Am făcut multe ouă: mini, medii, mai mari, cu surprize înăuntru. Am făcut şi iepuraşi, bineînţeles. De la cel mai mare, care are 45 de centimetri înălţime, până la micuţi, aşa, mini, drăguţi", a spus Marie Carels, proprietara unei fabrici de ciocolată.

Chiar dacă dulciurile sunt mai scumpe anul acesta, părinţii de adaptează. Ale produse mai mici sau în funcţie de buget astfel încât copii să se bucure în continuare de aceste surprize.

"Pornim de la 15 lei, aşa este? Da. Da, la 15 lei cel mai mic, până la 300 de lei sau 350 cel mai mare", a mai spus Marie Carels.

"Avem aşa: oiţe cu o pastă de alune care sunt foarte gustoase, şi iepuraşi tot cu alune cu pastă de alune", a spus şi Ionela Nica, angajată.

Gusturile variază, însă plăcerea e aceeaşi. Iar pentru cei mici, există variante speciale.

"Clienta noastră are 2 copilaşi şi ne-a rugat să îi pregătim brioşele, morcovei, prăjiturica noastră specială de iepuraş, un ou roşu, şi poate o brioşă cu un mieluţ. Preţurile încep de la 50 de lei şi pot ajunge la 150 în funcţie de ce adăugăm în box-uri", a declarat Mihaela Tomescu, proprietar cofetărie.

În această perioadă, comenzile de ciocolată cresc de până la trei ori față de restul anului.

