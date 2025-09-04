Magistrala 7 de metrou: Când vom putea ajunge din Bragadiru în Voluntari în 35 de minute

Metrorex, Ministerul Transporturilor, sectoarele 2 și 5, orașele Bragadiru și Voluntari, dar și Consiliul Județean Ilfov au semnat miercuri protocolul pentru realizarea Magistralei M7 de metrou. Sunt discutate două variante de traseu: 15 stații pe 13 km sau 27 de staţii pe 26 km.

În toate farurile şi claxoanele din traficul sufocant al Capitalei, se vede şi luminiţa de la capătul metroului. Planurile pentru noua magistrală M7 sunt aproape gata. Este vorba de linia care ar urma să traverseze Capitala prin subteran, din Bragadiru până în Voluntari. Şi de altfel, cea mai lungă magistrală, cu cele mai multe staţii.

"Momentan, s-a semnat protocolul pentru Magistrala M7, linia de metrou care ar urma să lege oraşul Bragadiru de oraşul Voluntari, adică de la periferira de Sud-Vest până la cea de Nord-Est, prin inima Capitalei. Vor fi 26 km de tunel dublu şi 27 de staţii, dacă rămâne varianta lungă. O altă variantă, mai scurtă, vorbeşte despre 13 km şi 15 staţii. În oricare din scenarii, vorbim despre un proiect de miliarde de euro şi de un şantier care, realist, va dura cam un deceniu.

Ce înseamnă semnăturile date acum? Nu înseamnă că mâine vine excavatoarele, ci că instituţiile îşi dau mâna pentru a face studii, pentru a căuta bani europeni şi pentru a decide traseul final. Metrorex, Ministerul Transporturilor, Sectoarele 2 şi 5, oraşele Bragadirdu şi Voluntari, dar şi Consiliul Judeţean Ilfov au intrat în acelaşi parteneriat.



Pentru locuitorii din cartierele aglomerate, este promisiunea că într-o zi vor putea ajunge la Unirii sau la Obor fără să mai stea blocaţi în trafic. Acum, din Bragadiru până în Voluntari, faci mai bine de două ore cu transportul public şi o oră şi jumătate cu maşina, la orele de vârf. Cu metroul, traseul s-ar face în 30, 35 de minute. Dar până la primul tren mai sunt ani buni de aşteptare şi multe etape de trecut", a relatat Cristi Popovici.

