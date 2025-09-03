Reţeaua de metrou din Capitală se extinde. Pe unde va trece Magistrala 7, cu 27 de staţii

Rețeaua de metrou din Capitală se extinde. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale în Capitală - Magistrala 7 care va traversa orașul de la sud-vest la nord-est.

Miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare interinstituțională privind demararea și implementarea proiectului strategic "Magistrala 7 de metrou - Bragadiru - Voluntari".

"Continuăm să dezvoltăm în mod sustenabil regiunea Bucureşti - Ilfov. Am semnat, astăzi, alături de directorul Metrorex, Mariana Miclăuş, primarii sectoarelor 2 şi 5, Rareş Hopincă şi Vlad Popescu Piedone, primarul oraşului Bragadiru, Gabriel Lupulescu, şi preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma, protocolul de colaborare interinstituţională pentru proiectul strategic Magistrala 7 de metrou - Bragadiru - Voluntari. Proiectul prevede extinderea reţelei de metrou pe o lungime de 26 km (cale dublă), cu 27 de staţii şi două depouri, pe traseul Bragadiru - Şos. Alexandriei - Calea Rahovei - Piaţa Unirii - Calea Moşilor - Şos. Colentina - Voluntari", a scris, pe Facebook, ministrul Transporturilor.

Conform unui comunicat al Metrorex, Magistrala 7 va avea o lungime totală de aproximativ 26 km (cale dublă) și un număr de 27 de stații și 2 depouri. Magistrala 7 va urmări un traseu SV-NE și va include următoarele zone:

Articolul continuă după reclamă

Bragadiru

Șos. Alexandriei

Calea Rahovei

Bd. Regina Maria

Piața Unirii

Bd. C. Coposu

Calea Moșilor

Piața Obor

Șos. Colentina

Voluntari

Șoseaua de Centură Nord-Est

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰