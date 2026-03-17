Ce fac românii cu telefoanele vechi. STUDIU: Peste jumătate dintre noi avem 2-3 uitate într-un sertar

Românii păstrează în sertare milioane de telefoane mobile scoase din uz. Cei mai mulţi renunţă cu greu la dispozitivele ieşite din uz chiar acă acestea nu mai funcţionează. Preferă să le ţină undeva într-un sertar pe care rar îl mai deschid.

86% dintre români țin la sertar telefoanele mobile vechi. Aproape jumătate păstrează 2-3 dispozitive, iar unii au patru sau mai multe. Sunt cifrele prezentate în cel mai nou studiu realizat de Asociaţia Environ, care promovează reciclarea.

Românii şi telefoanele vechi

Românii păstrează în sertare milioane de telefoane mobile scoase din uz sau le aruncă la gunoi, arată un nou studiu realizat de Ipsos pentru Asociația Environ. Potrivit datelor, 86% dintre români au în casă telefoane mobile vechi, depozitate prin sertare. 56% dintre ei păstrează două sau trei telefoane vechi, iar 31% patru sau mai multe. Fenomenul este partea a ceea ce specialiștii numesc „sertarul invizibil”, adică acumularea în gospodării a echipamentelor electrice și electronice scoase din uz, care nu mai sunt folosite, dar nici reciclate.

Articolul continuă după reclamă

Deși la nivel declarativ românii consideră reciclarea importantă, comportamentele reale arată o discrepanță majoră între intenție și acțiune. În multe cazuri, aceste echipamente sunt pur și simplu depozitate ani de zile în sertare sau debarale. Dintre obiectele electronice pe care românii le păstrează în gospodării, deși nu le mai folosesc, telefoanele mobile sunt cele pentru care au cel mai mare atașament. Pe lângă telefoane, în „sertarul invizibil” se mai află încărcătoare și cabluri (74%), electrocasnice mici (44%), laptopuri și tablete (35%), respectiv baterii și jucării cu baterii (32%). Valoarea totală estimată a echipamentelor electronice neutilizate dintr-o gospodărie poate ajunge până la 1.500 de lei, în 3 din 5 cazuri.

Motivele pentru care le uită într-un sertar

Motivele pentru care românii nu renunță la electronicele vechi sunt convingerea că le-ar putea folosi în viitor (37%), faptul că nu știu unde să le ducă pentru reciclare (35%) sau așteptarea unor campanii cu beneficii materiale sau vouchere (34%).

Pe lângă acumularea în locuințe, unele electronice uzat ajung direct în fluxul de deșeuri menajere. Acest comportament apare mai frecvent în rândul persoanelor tinere, cu vârste între 18 și 39 de ani, cu venituri peste medie. Când un aparat iese din funcțiune, 36% dintre respondenți au spus că îl depozitează, în vreme ce 21% au recunoscut că l-au aruncat la gunoiul menajer în ultimele 12 luni.

„Electronicele au devenit parte din viața noastră de zi cu zi, dar responsabilitatea față de ce se întâmplă cu ele după ce nu le mai folosim este încă insuficient înțeleasă. Studiul arată că mulți români păstrează dispozitivele vechi în casă pentru că speră să le mai poată folosi cândva sau pentru că nu știu exact unde le pot preda pentru reciclare. Tocmai de aceea este important atât să intensificăm eforturile în zona de informare, cât și să facem procesul de colectare cât mai simplu, accesibil și convenabil pentru consumatori”, spune Roxana Puia, Director de Comunicare al Asociației Environ.

Reparăm puţin, reciclăm şi mai puţin

Repararea, soluția ignorată din cauza costurilor. Deși majoritatea consumatorilor declară că este important ca produsele să fie ușor de reparat, în realitate sunt puțini cei care aleg această opțiune. Doar 1 român din 5 a reparat ultimul echipament defect, iar principalul motiv pentru care nu a făcut-o a fost costul ridicat al reparației, menționat de 46% dintre respondenți. Totuși, potențialul pentru economia circulară este semnificativ: 7 din 10 români spun că ar repara dispozitivul dacă reparația ar costa aproximativ 20% din prețul unui produs nou. În schimb, doar jumătate dintre respondenți ar fi dispuși să cumpere un produs recondiționat, reținerile fiind legate de teama că se vor strica repede (46%) sau diferența de preț între un produs nou și unul recondiționat care nu este suficient de mare (20%).

Lipsa de încredere în reciclare rămâne o barieră majoră. În ciuda creșterii vizibilității temelor de mediu în spațiul public, nivelul de încredere în sistemul de reciclare a deșeurilor electrice și electronice rămâne scăzut. Doar 30% dintre români au încredere că echipamentele colectate sunt reciclate corect. 46% spun că se gândesc frecvent că ajung la groapa de gunoi. 48% nu pot numi nicio organizație sau instituție implicată în reciclarea DEEE, iar o treime dintre respondenți declară că nu știu unde să ducă echipamentele electrice vechi.

Studiu realizat de IPSOS pentru Asociaţia Environ.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi plac imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰