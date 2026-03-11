Cu venituri tot mai mici și sub presiunea concedierilor, tot mai mulți români aleg să își reinventeze cariera după 40 de ani sau chiar mai târziu, schimbând nu doar locul de muncă, ci și domeniul de activitate. Fenomenul, cunoscut drept reconversie profesională, nu este întotdeauna o alegere forțată: pentru unii este șansa de a-și urma pasiunea.

Însă această decizie, deși curajoasă, vine la pachet cu riscuri majore - de la instabilitate financiară până la șomaj. Care este, de fapt, prețul libertății profesionale și ce presupune o schimbare radicală de carieră, aflaţi de la invitatul Observator 16, sociologul Antonio Amuza.

Teodora Tompea: Ce îi determină pe oameni să o ia de la capăt profesional la vârsta de 40 de ani sau mai târziu? Are legătura cu situaţia economică sau e mai degrabă dorința de schimbare?

Antonio Amuza, sociolog: Pentru unii contează şi criza de vârstă. Sunt motive diferite, sunt oameni care aleg să schimbe locul de muncă la 40 de ani pentru că sunt nevoiţi, aţi prezentat o serie de concedieri. Datele arată o tendinţă influenţată de inteligenţa artificială care nu înlocuieşte omul, ci sarcinile respective. Sunt şi cei care au acumulat un capital social, nişte calităţi în ani şi au ales să schimbe rutina. Sunt mai multe motive care stau la baza alegerii. Sunt oameni care decid să schimbe rutina, joburile sunt mult mai complexe, alternează. Burnoutul este o formă în care oameni se simt epuizaţi. În urma acestei uzuri este clar că vor lua decizia să pună viaţa personală în faţă. Poate nu e reconversie totală, poate îşi iau un al doilea job ca să îşi rotunjească veniturile.

Teodora Tompea: Sunt greșeli pe care le fac cei care fac reconversia? Care sunt acestea? Cum se pot evita?

Antonio Amuza, sociolog: Unii îşi pun problema că pot pierde predictibilitatea. Sunt mulţi care nu-şi doresc să schimbe confortul din ultimii ani şi se vor gândi de 2 ori înainte să ia o decizie. Am văzut zilele acestea sondaje care arată o nostalgie a oamenilor după comunism. Eu aş spune că mulţi dintre cei care clamează asta, de fapt, se uită cu un ochi apreciativ la un loc de muncă garantat. Generaţia „millennials”, „generaţia Z” nu mai văd asta: am nevoie de un job sigur, garantat.

Teodora Tompea: România este pregătită pentru asta? Să schimbăm joburile foarte des?

Antonio Amuza, sociolog: În România, sunt mai multe „Românii”. Sunt oraşe mari, emancipate, cum sunt Bucureşti, Cluj-Napoca, unde sunt activităţi profesionale care sunt mai bine pregătite pentru astfel de probleme sociale.

Teodora Tompea: Avem nevoie de mult curaj şi multă atenţie la ce schimbare profesională facem pentru că nu putem exclude problemele economice.

