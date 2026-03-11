Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Reconversia profesională la 40 de ani: curaj, criză sau nou început. Ce spun specialiștii

Cu venituri tot mai mici și sub presiunea concedierilor, tot mai mulți români aleg să își reinventeze cariera după 40 de ani sau chiar mai târziu, schimbând nu doar locul de muncă, ci și domeniul de activitate. Fenomenul, cunoscut drept reconversie profesională, nu este întotdeauna o alegere forțată: pentru unii este șansa de a-și urma pasiunea. 

de Gabriela Pătrulescu

la 11.03.2026 , 17:27

Însă această decizie, deși curajoasă, vine la pachet cu riscuri majore - de la instabilitate financiară până la șomaj. Care este, de fapt, prețul libertății profesionale și ce presupune o schimbare radicală de carieră, aflaţi de la invitatul Observator 16, sociologul Antonio Amuza.

Teodora Tompea: Ce îi determină pe oameni să o ia de la capăt profesional la vârsta de 40 de ani sau mai târziu? Are legătura cu situaţia economică sau e mai degrabă dorința de schimbare?

Antonio Amuza, sociolog: Pentru unii contează şi criza de vârstă. Sunt motive diferite, sunt oameni care aleg să schimbe locul de muncă la 40 de ani pentru că sunt nevoiţi, aţi prezentat o serie de concedieri. Datele arată o tendinţă influenţată de inteligenţa artificială care nu înlocuieşte omul, ci sarcinile respective. Sunt şi cei care au acumulat un capital social, nişte calităţi în ani şi au ales să schimbe rutina. Sunt mai multe motive care stau la baza alegerii. Sunt oameni care decid să schimbe rutina, joburile sunt mult mai complexe, alternează. Burnoutul este o formă în care oameni se simt epuizaţi. În urma acestei uzuri este clar că vor lua decizia să pună viaţa personală în faţă. Poate nu e reconversie totală, poate îşi iau un al doilea job ca să îşi rotunjească veniturile. 

Articolul continuă după reclamă

Teodora Tompea: Sunt greșeli pe care le fac cei care fac reconversia? Care sunt acestea? Cum se pot evita?

Antonio Amuza, sociolog: Unii îşi pun problema că pot pierde predictibilitatea. Sunt mulţi care nu-şi doresc să schimbe confortul din ultimii ani şi se vor gândi de 2 ori înainte să ia o decizie. Am văzut zilele acestea sondaje care arată o nostalgie a oamenilor după comunism. Eu aş spune că mulţi dintre cei care clamează asta, de fapt, se uită cu un ochi apreciativ la un loc de muncă garantat. Generaţia „millennials”, „generaţia Z” nu mai văd asta: am nevoie de un job sigur, garantat. 

Teodora Tompea: România este pregătită pentru asta? Să schimbăm joburile foarte des?

Antonio Amuza, sociolog: În România, sunt mai multe „Românii”. Sunt oraşe mari, emancipate, cum sunt Bucureşti, Cluj-Napoca, unde sunt activităţi profesionale care sunt mai bine pregătite pentru astfel de probleme sociale. 

Teodora Tompea: Avem nevoie de mult curaj şi multă atenţie la ce schimbare profesională facem pentru că nu putem exclude problemele economice. 

Gabriela Pătrulescu Like
reconversie profesionala
Înapoi la Homepage
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Miliardarii români care au o avere de peste două ori mai mare ca a lui Ion Ţiriac! Topul afaceriştilor de la noi
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Cum arată Bianca Giurcanu de la Survivor România 2026 când e complet machiată și defilează pe podium. Imagini inedite
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Gheorghe Mustață, reacție dură după ce meciul FCSB – Metaloglobus a fost mutat de trei ori: „Suporterii n-au nicio putere!”
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Un val de aer polar ajunge peste România, luna aceasta. Când se răcește vremea în martie: Prognoza ANM arată și inversiuni termice
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Ce spune SRI despre riscul de atac terorist! Mesaj de ultimă oră despre nivelul de alertă
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran?
Observator » Ştiri economice » Reconversia profesională la 40 de ani: curaj, criză sau nou început. Ce spun specialiștii