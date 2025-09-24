Ce maşini preferă românii în 2025? Piața mașinilor verzi accelerează: 3,5%

Valoarea mașinilor electrice și hibride scoase la vânzare în România a crescut cu 3,5% în vara lui 2025, iar numărul anunțurilor a urcat cu 7,6%. Toyota rămâne lider de piață, însă tot mai mulți români se orientează spre hibride plug-in și modele recente, cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro.

Valoarea mașinilor electrice și hibride a crescut cu 3,5% în vara lui 2025, iar numărul anunțurilor a urcat cu 7,6%. În timp ce Toyota rămâne lider detașat, românii se orientează tot mai mult către hibride plug-in și mașini cu preț între 10.000 și 25.000 de euro, transmite Mediafax.

Autovit.ro anunță o evoluție pozitivă a pieței mașinilor electrice și hibride în perioada iunie-august 2025, comparativ cu vara anului trecut.

Valoarea totală a ofertelor a atins 185,8 milioane de euro, față de 179,6 milioane în 2024, marcând un avans de 3,5%.

Numărul anunțurilor a urcat la 5.803, în creștere cu 7,6%, cu un vârf în iunie, când s-a înregistrat un salt de 26,8%.

Toyota conduce, BMW recuperează teren

Toyota își consolidează poziția de marcă preferată, cu 1.200 de anunțuri și peste 732.500 de vizite, însă BMW înregistrează cea mai mare creștere procentuală a ofertelor (+27,9%), iar Renault și Kia intră în top 10.

Modelul vedetă este Toyota Corolla, cu o creștere de 51% a numărului de anunțuri.

Categoria cu cea mai mare expansiune este cea a hibridelor plug-in, cu o creștere de 25% și 2.619 anunțuri.

În același timp, românii devin mai atenți la preț și vechimea mașinii: 45% dintre tranzacții s-au încheiat în intervalul 10.000- 25.000 de euro, iar modelele din 2024-2025 au atras peste 690.000 de vizualizări.

SUV-urile rămân preferatele cumpărătorilor, reprezentând 56% din totalul anunțurilor și peste jumătate din vizite.

Deși interesul general măsurat prin vizualizări a scăzut cu 37,5% față de 2024, analiza arată o piață mai matură și mai selectivă, cu tot mai mulți români orientați spre mobilitate electrică și modele recente.

