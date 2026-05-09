Ce mai poţi cumpăra, azi, cu o sută de lei? Este întrebarea la care răspundem încă din 2022, de când asistăm la scumpiri în lanţ, printr-un experiment Observator. Inflaţia ne-a "mâncat", în ultimii patru ani, mai bine de o treime din coşul de cumpărături. De la un an la altul tăiem de pe listă tot mai multe alimente de bază şi ne mulţumim cu cantităţi din ce în ce mai mici, ca să ne încadrăm în acelaşi buget. Iată la ce concluzie am ajuns la o jumătate de an de când am mers ultima dată cu 100 de lei la cumpărături.

Un coş de cumpărături care costa 100 de lei la începutul lui 2022 este, astăzi, cel puţin 140 de lei. Inflaţia cumulată din ultimii patru ani a depăşit 40%. Puterea de cumpărare a leului s-a redus, aşadar, cu aproape o treime în această perioadă. Am vrut să vedem ce înseamnă asta în viaţa de zi cu zi.

În urmă cu jumătate de an am venit la cumpărături cu 100 de lei şi am reuşit să luăm verdeţuri, ulei, mălai, brânză, carne de pui şi o franzelă. Ne-am întors cu aceeaşi sumă să vedem dacă mai putem cumpăra aceleaşi produse.

Ne-am oprit prima dată la vitrina cu produse de pasăre, la fel ca data trecută. Am cerut pulpe.

"25,50 pe trei pulpe care fac un kilogram. Şi ouă! Facem primul calcul. Avem acest carton de ouă, 10 bucăţi- 17 lei. Şi am zis 25,50 pulpiţele. 42,50".

Din start, bugetul nostru aproape s-a înjumătăţit. Mergem la vitrina de vizavi să cumpărăm brânză. Cerem şi un litru de ulei.

Am rămas cu 7...aproape opt lei şi aş mai avea de cumpărat o franzelă, mălai şi verdeţuri. E clar că pe toate nu pot să le cumpăr de banii ăştia, aşa că o să aleg totuşi să iau verdeţuri. Zis şi făcut. Am terminat 100 de lei. Am luat carne, brânză, ulei... Nu mai au valoare banii!

Un cofraj de ouă, un kilogram de pulpe de pui, verdeţuri, brânză şi un litru de ulei presat la rece. Asta ne-am permis astăzi de suta de lei cu care am mers la cumpărături în aceeaşi piaţă în care am fost şi-n anii trecuţi. Am tăiat de pe listă mălaiul şi pâinea, pe care poate ni le-am fi permis dacă am fi găsit un ulei mai ieftin, la o altă calitate.

Faţă de acum patru ani coşul e şi mai gol. Nu ne-au mai rămas bani de mălai, zahăr sau pâine, chiar dacă am înlocuit cotletul de porc cu pulpele de pui.

Diferenţe sunt şi la pompă.

Motorină standard. Să vedem câţi litri putem alimenta de 100 de lei. 10 litri. Faţă de 14 - cu cât am alimentat în 2022 sau 13, anul trecut.

"Suta de lei mai valorează din ce în ce mai puţin. După care contează foarte mult unde-ţi faci cumpărăturile. Că una este să te duci o dată pe săptămână la un supermarket mare şi cu totul altceva e să cumperi cu ţârâita în fiecare zi mici firfirei de la magazinul de la parterul blocului, unde produsele sunt mai scumpe", a declarat Adrian Asoltanie, consulant financiar.

"Sunt studii care arată că plăţile cu cardul duc la creşterea consumului cu 20%", mai spune Adrian Asoltanie, consulant financiar.

"Păi aproape s-au triplat faţă de acum doi ani preţurile. Inflaţia a mâncat toate resursele", spune un bărbat.

Inclusiv timidele creşteri salariale din această perioadă.

"Puţin. Un pic de roşii, un pic de brânză. Preţurile sunt ridicate, presiunea mare", spun oamenii.

Şi aşa va rămâne, cel puţin până când lucrurile se vor calma pe scena politică, iar leul se va stabiliza. Moneda naţională este, zilele acestea, la cel mai slab nivel din istorie.

