Din războiul politic, cele mai mari lovituri le primește economia. După ruperea coaliției, piețele au reacționat imediat. Bursa de Valori București a deschis și azi, pentru a doua zi consecutiv, pe roșu. Toți indicii sunt în scădere, asta pentru că blocajul politic ridică semne de întrebare legate de stabilitatea economică a României, așa că investitorii devin mai rezervați.

În paralel, euro se apropie periculos de pragul de 5 lei și 10 bani. Cursul a ajuns deja la 5,098 lei la BNR, iar pe interbancar se învârte în jurul valorii de 5,096. Euro a trecut de pragul istoric de 5 lei tot în context politic, fix acum un an, după rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale, și de atunci nu a mai coborât. Iar orice nouă tensiune politică nu face decât să slăbească și mai tare leul.

De ce este important? Pentru că vorbim de un nivel care pune presiune pe prețuri, pe ratele bancare, pe chirii, abonamente la telefon și cam tot ce are echivalent în euro. Deci, în final, pe bugetele tuturor. În plus, există temeri că România ar putea fi retrogradată de agențiile de rating.

Următoarele ore sunt, așadar, esențiale. Toată atenția este acum pe termenul în care Ilie Bolojan ar trebui să își anunțe demisia. El expiră undeva în cursul după-amiezii de joi. După acest moment, piețele vor da un nou verdict.

