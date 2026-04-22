România, printre statele UE în care deficitul a crescut în ultimele luni din 2025

Ponderea în PIB a datoriei guvernamentale a scăzut în trimestrul patru din 2025 atât în zona euro, până la 87,8%, de la un nivel de 88,4% la finele celui de-al treilea trimestru, cât şi în Uniunea Europeană, până la 81,7%, de la 82%, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), citat de Agerpres.

Comparativ cu perioada octombrie-decembrie 2024, ponderea în PIB a datoriei guvernamentale în trimestrul patru din 2025 a crescut atât în zona euro (de la 87% la 87,8%) cât şi în UE (de la 80,7% la 81,7%).

La finalul trimestrului patru din 2025, cele mai mari ponderi în PIB ale datoriei guvernamentale se înregistrau în Grecia (146,1%), Italia (137,1%), Franţa (115,6%), Belgia (107,9%) şi Spania (100,7%). La polul opus cele mai mici ponderi se înregistrau în Estonia (24,1%), Luxemburg (26,5%), Danemarca (27,9%) şi Bulgaria (29,9%). România era undeva la mijloc cu o pondere în PIB a datoriei guvernamentale de 59,3%.

Comparativ cu situaţia din al treilea trimestru din 2025, 12 state membre (inclusiv România) au înregistrat o creştere a ponderii în PIB a datoriei guvernamentale la finele celui de-al patrulea trimestru din 2025, 14 o scădere, iar ponderea a rămas stabilă în Malta. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Letonia şi Ţările de Jos (ambele cu 2,1 puncte procentuale - pp), Suedia (1,9 pp), Polonia (1,8 pp), Finlanda (1,6 pp), Bulgaria (1,5 pp), Estonia (1,3 pp), Cehia (1,2 pp), Belgia (0,8 pp) şi România (0,6 pp). Cea mai mare scădere a fost în Portugalia (minus 7,8 pp), Cipru (minus 5,3 pp), Grecia (minus 3,6 pp) şi Spania (minus 2,5 pp).

Comparativ cu situaţia din perioada octombrie-decembrie 2024, 19 state membre (inclusiv România) au înregistrat o creştere a ponderii în PIB a datoriei guvernamentale la finele celui de-al patrulea trimestru din 2025, iar opt o scădere. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Finlanda (6,2 pp), Bulgaria (6 pp), Polonia (4,8 pp), România (4,5 pp), Belgia (3,9 pp), Franţa (2,9 pp) şi Italia (2,4 pp). Cea mai mare scădere a fost în Grecia (minus 8 pp), Cipru (minus 7,7 pp), Irlanda (minus 5,4 pp), Portugalia (minus 3,8 pp) şi Danemarca (minus 2,6 pp).

Eurostat a publicat miercuri şi datele referitoare la deficitul guvernamental ajustat sezonier în trimestrul patru din 2025. Astfel, deficitul în zona euro a scăzut uşor, de la 3,1% din PIB în trimestrul al treilea, până la 3% în perioada octombrie-decembrie 2025, în timp ce a crescut în UE, de la 3,1% până la 3,2%. România se numără printre ţările membre unde deficitul guvernamental s-a adâncit de la un trimestru la altul, de la 7% din PIB în trimestrul al treilea, până la 7,9% din PIB în perioada octombrie-decembrie 2025.

