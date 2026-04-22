Un copil de trei ani a ajuns în stare gravă la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi după ce a căzut de la doi metri înălţime, din locul de joacă amenajat în curtea grădiniţei. S-a întâmplat la scurt timp după ce copilul a fost preluat de mama lui, iar femeia a asistat neputincioasă la accident.

Copilul a fost rănit doar ușor și nu a avut nevoie de intervenții chirurgicale. A primit îngrijiri de specialitate atât de la echipajul de pe ambulanță, cât și de la medicii spitalului la care a ajuns. Dar se fac acum verificări, într-adevăr, atât la locul de joacă, pentru a se asigura că totul este în condiții maxime de siguranță pentru copii, cât și de către poliție, după ce s-a aflat despre acest incident.

Au deschis, la rândul lor, verificări pentru situația de acolo. Era puțin trecut de ora 16 când s-a întâmplat. Copilul fusese luat de către mamă de la grădinița cu program prelungit, dar au mai rămas puțin în parcul de acolo.

Într-o secundă de neatenție, copilul de 3 ani a căzut pe tobogan, iar pentru că s-a speriat foarte tare, mama l-a dus în cabinetul medical din grădiniță, iar de acolo s-a sunat la 112. Continuă verificările pentru toată situația de acolo și se va decide dacă trebuie luate și alte măsuri pentru ca cei mici să fie în siguranță în locurile de joacă.

Clara Mihociu

