Casă de milioane în America. La propriu. Mai precis - 300 de milioane de dolari. E cea mai scumpă locuinţă din Statele Unite, iar acum e de vânzare. Este un adevărat hotel cu zeci de camere şi lac privat, pe un teren ce măsoară mai bine de 2200 de metri pătraţi. Proprietarii sunt nişte miliardari care domină piaţa alimentară de peste Ocean.

Mobilă rustică în cele 18 dormitoare, într-o zonă liniştită, departe de haosul oraşului şi un lac privat, unde noul proprietar se poate relaxa la finalul zilei. Aşa arată anunţul de vânzare al companiei Sotheby's pentru conacul de peste 1600 de metri pătraţi. Imobilul are 18 camere decorate într-un stil alpin şi 24 de băi. Reşedinţa se află în apropierea oraşului Aspen, în statul american Colorado, la aproape 2 kilometri distanţă de centrul localităţii.

Casă de milioane în America

Conacul vine la pachet cu 4 parcele de pământ de 32 hectare şi un lac care poate fi folosit de noul proprietar pentru plimbări cu barca sau cu skijetul. Casa din Aspen a fost scoasă la vânzare pentru 300 de milioane de dolari de familia Resnick. În portofoliul cuplului de miliardari se află mai multe afaceri imobiliare, dar şi companii ce domină piaţa alimentară din Statele Unite.

Stewart şi Lynda Resnick deţin aproape 75 de mii de hectare de teren arabil - de 4 ori cât oraşul San Francisco.

Apa îmbuteliată este cea mai profitabilă companie a lor

Cuplul vinde sticle, inclusiv pe piaţa europeană, de 291 de milioane de dolari pe an.

Reporter: Aţi cumpărat această companie. Care a fost primul lucru pe care l-aţi făcut?

Lynda Resnick, antreprenoare: Am înţeles-o.

Reporter: Ceea ce înseamnă?

Lynda Resnick, antreprenoare: Să intrăm în profunzime, cum s-ar spune, am aflat cum este creată apa, am adunat toate informaţiile despre cât de departe e de cea mai apropiată civilizaţie. A fost uşor pentru că e neatinsă de om.

Miliardarii deţin mai bine de 57 la sută dintr-un bazin de acumulare din California.

"Familia Resnick are o avere de 8 miliarde de dolari, asta e destul de conservator, ca să fiu sinceră. Provine din activele lor agricole, au multe imobiliare şi bunuri personale, dar acest bazin de acumulare este de nepreţuit şi s-ar putea să fie unul dintre cele mai valoare active ale lor", spune Chloe Sorving, reporter Forbes.

Activiştii de mediu au acuzat familia Resnick că nu au dat acces la bazinul lor de apă, în timpul incendiilor dezastruoase din Los Angeles în care 24 de oameni şi-au pierdut viaţa.

