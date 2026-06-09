După mai multe decenii în care a fost asociată cu sărăcia extremă și izolarea, Coreea de Nord pare să traverseze o perioadă neobișnuită, de relansare economică. Sub conducerea lui Kim Jong-un, regimul reușește să ocolească sancțiunile internaționale și să își revigoreze economia prin sprijin extern, comerț ilegal și militarizare, generând ceea ce analiștii descriu drept cel mai puternic moment economic din ultimii ani, scrie Wall Street Journal .

Cea mai surprinzătoare poveste de succes economic din lume. Regimul care a spulberat estimările internaționale - Profimedia Images

Pentru vizitatorii străini care au revenit în Coreea de Nord după pandemie, schimbarea este evidentă încă din Phenian. Un agent de turism australian, Rowan Beard, care a vizitat țara de peste 100 de ori, spune că era obișnuit cu așteptări lungi pentru taxiuri. La o vizită recentă însă, experiența a fost complet diferită: mașina a sosit în câteva minute, comandată printr-o aplicație numită Samhung, similară Uber. Interpretul său a folosit un smartphone, iar cei doi au putut urmări traseul vehiculului în timp real.

Astfel de scene sunt acum mai frecvente în Phenian, unde au apărut servicii digitale, plăți cu cod QR și o utilizare tot mai răspândită a smartphone-urilor.

O capitală care arată complet diferit

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După izolarea strictă din timpul pandemiei de Covid-19, Coreea de Nord a redeschis parțial granițele, dar accesul rămâne limitat la diplomați și câțiva turiști ruși sau occidentali. Aceștia descriu un Phenian greu de recunoscut față de imaginea din anii trecuți.

Orașul include acum restaurante care servesc pizza la cuptor, sushi și aripioare de pui, iar plata se face prin coduri QR. Pe străzi circulă mașini electrice chinezești, iar infrastructura comercială s-a extins: magazine pentru animale, cafenele de gaming și showroom-uri auto, inclusiv pentru mărci precum BMW.

În paralel, capitala trece printr-un boom al construcțiilor. Doar anul trecut au fost construite aproximativ 10.000 de locuințe noi în Phenian, mai multe decât în orașe americane precum Los Angeles sau Chicago.

Cum sunt ocolite sancțiunile internaționale

La congresul Partidului Muncitorilor din februarie, Kim Jong-un a susținut că economia se redresează în ciuda "blocajului barbar' al sancțiunilor impuse de SUA și aliați. În fața sediului congresului au fost expuse lansatoare de rachete fabricate recent.

Sancțiunile internaționale, intensificate în 2017 din cauza programului nuclear, au vizat restricționarea comerțului și a tranzacțiilor financiare. În timpul primului mandat, Donald Trump s-a întâlnit de trei ori cu Kim Jong-un, însă negocierile privind denuclearizarea au eșuat. Ulterior, Trump a continuat să afirme că are o relație bună cu liderul nord-coreean și a sugerat posibilitatea unor noi întâlniri.

În timp ce capitala se modernizează vizibil, situația din restul țării rămâne extrem de dificilă. Potrivit ONU, aproape jumătate din cei 26 de milioane de locuitori sunt subnutriți. PIB-ul Coreei de Nord reprezintă mai puțin de 1% din cel al Statelor Unite.

Regimul rămâne unul dintre cele mai restrictive din lume, iar încălcările drepturilor omului sunt severe: chiar și distribuirea de seriale sud-coreene poate fi pedepsită cu moartea.

Totuși, rapoarte ale experților sud-coreeni și imagini din satelit sugerează că activitatea economică a crescut real, nu doar propagandistic: porturile sunt mai active, depozitele de petrol se extind, iar nivelul de iluminare nocturnă este de aproximativ trei ori mai mare decât acum cinci ani.

Motorul ascuns al relansării: Rusia și China

Un factor esențial al acestei reveniri este războiul din Ucraina. Coreea de Nord a devenit furnizor de muniție pentru Rusia, iar în schimb a obținut venituri estimate la peste 10 miliarde de dolari între 2023 și sfârșitul lui 2024, potrivit Institutului pentru Strategia de Securitate Națională din Seul (INSS). În plus, Phenianul a trimis aproximativ 15.000 de soldați pe frontul rus, dintre care aproximativ o treime ar fi fost uciși sau răniți.

Vizitele dintre Kim Jong-un și Vladimir Putin, precum și un acord de apărare semnat de cei doi lideri, au consolidat această relație. În schimbul sprijinului militar, Coreea de Nord primește bani, tehnologie militară și alte resurse strategice. În același timp, comerțul cu China a atins un maxim al ultimilor opt ani, în ciuda sancțiunilor internaționale. Produsele și componentele chinezești sunt esențiale pentru economia digitală nord-coreeană.

Economia digitală, hackeri și criptomonede

O parte importantă a veniturilor regimului provine din activități cibernetice. Hackerii nord-coreeni operează inclusiv din China, iar atacurile asupra platformelor de criptomonede au generat miliarde de dolari, potrivit autorităților și firmelor de securitate cibernetică.

În același timp, infrastructura digitală internă se extinde: există sute de mii de telefoane produse local, iar în țară au apărut peste 50 de branduri de smartphone-uri.

Potrivit Băncii Centrale a Coreei de Sud, economia nord-coreeană a crescut cu 3,7% în 2024, cel mai rapid ritm din ultimii opt ani. Analistul Stephan Haggard consideră că economia se află la cel mai ridicat nivel din ultimii 15 ani, posibil chiar peste perioada lui Kim Jong-il.

În același timp, regimul consolidează controlul economic: extinde rețeaua de magazine și farmacii de stat și încearcă să reducă rolul pieței negre, integrând foști comercianți în sistemul oficial.

"Regimul este mai bogat ca niciodată"

Deși în afara capitalei condițiile rămân precare, analiștii afirmă că fluxurile de bani generate de războiul din Ucraina, comerțul cu China și operațiunile cibernetice au schimbat fundamental capacitatea financiară a statului.

Noile proiecte de infrastructură, spitale, complexe rezidențiale, stațiuni și fabrici, sunt prezentate de regim ca dovadă a renașterii economice. "Regimul este mai bogat ca niciodată", afirmă Jung H. Pak, fost oficial american care s-a ocupat de problema nord-coreeană în timpul mandatului lui Joe Biden.

Totuși, această creștere coexistă cu o realitate dură în afara centrelor urbane și cu un sistem politic extrem de represiv, care rămâne neschimbat.