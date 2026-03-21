Ziua şi majorarea de preţ, în benzinării. Motorina şi benzina s-au scumpit din nou în această dimineaţă. Iar cele mai pesimiste scenarii vorbesc despre 15 lei pe litru - în foarte scurt timp. În timp ce preţurile explodează, ministrul de Finanţe vorbeşte doar despre planuri, nu despre măsuri pentru a încetini scumpirile. Economiştii avertizează - statul ar trebui să se concentreze pe stocuri, pentru că există şi riscul crizei de carburanţi.

Joi spre vineri noapte am avut parte de cea mai mare scumpire de până acum la carburanţi: 20 de bani în plus. A 12-a creştere a preţului de la începutul războiului din Golf a dus benzina standard la peste 9 lei în majoritatea staţiilor, în timp ce motorina se apropie periculos de 10 lei.

"Enorm de mult, aproape 10 lei. Acum un an era 6-7 lei", a precizat o persoană.

Carburanții se scumpesc accelerat

Reporter: V-ați gândit să mai renunțați la mașină?

Şofer: Nu prea e o opțiune. Poate renunțăm la altceva, ca să mergem cu mașina.

Scumpirile vor continua, însă. Arabia Saudită avertizează - prețul petrolului ar putea ajunge la 180 de dolari barilul dacă șocul energetic continuă şi în mai.

Avertisment sumbru despre combustibili

"Dacă se continuă cu creșterea, noi o să avem până la sfârșitul săptămânii viitoare spre 11 lei și, Doamne ferește, să nu ne ducem și mult mai sus, adică spre 15", a declarat Gabriel Biriş, expert fiscal.

România a plătit deja 500.000.000 de dolari în plus pentru importurile de petrol în ultima lună. În cel mult 30 de zile, scumpirile în lanţ vor ajunge la populaţie.

Economiştii cred că statul poate să ia măsuri. Din preţul unui litru de benzină, încasează mai mult de cinci lei TVA şi accize, deci are de unde tăia pentru a echilibra preţurile.

Guvernul analizează măsuri pentru temperarea prețurilor

"Avem mai multe variante de lucru în analiză. Dar momentul şi tipul de decizie pe care îl vom lua îl va decide premierul", a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

"Mă aștept ca, după acest buget, după votare, Guvernul să se ocupe de acest lucru", a transmis Sorin Grindeanu, lider PSD.

Între timp, se lungeşte lista ţărilor care iau măsuri pentru a compensa scumpirea carburanţilor.

"Guvernul de la Madrid a adoptat nu mai puțin de 80 de decizii pentru această criză economică. Cele mai palpabile pentru publicul larg se referă la reducerea de la 21 la 10% a TVA-ului pentru energie electrică, gaz, dar și pentru combustibil. Prima reacție va putea fi văzută zilele următoare la prețurile afișate pentru benzină și motorină. Toate vor scădea cu cel puțin 40 eurocenți/ litru", a afirmat Ciprian Bălţoiu, corespondent Observator în Spania.

Pe lângă scumpiri, altă ameninţare serioasă este criza de petrol. Marii noştri furnizori, Azerbaidjan, Turcia, Kazahstan ar putea să mute livrările spre ţări care oferă un preţ mai mare.

Soluții pentru reducerea consumului de carburant

"Singurele măsuri pe care ar trebui să le ia Guvernul și foarte serioase ar fi să se asigure că avem motorina și benzina la pompă. Noi avem 3 mari rafinării. 2 sunt închise, asta înseamnă că vom depinde integral de importurile de motorină", a avertizat Gabriel Biriş.

În plină criză a preţurilor, Agenția Internațională pentru Energie propune 10 măsuri pentru reducerea consumului de carburanţi. Printre ele, lucrul de acasă, viteză redusă pentru consum mai mic pe autostrăzi, evitarea deplasărilor cu avionul şi înlocuirea aragazului cu plita electrică.

