Aurul a atins cel mai mare preţ din toate timpurile - aproape 500 de lei gramul, mult peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut.

"Vorbim despre un nivel record de 3600 de dolari pe uncie, dublu față de acum 2 ani și de 10 ori mai mult decât acum un deceniu, ne spun specialiștii, care ne și recomandă să fim foarte atenți la investiții în această perioadă. Ne încurajează să o facem, deși este o valoare destul de crescută, dar să nu speculăm. Maximum 10% din economiile noastre se meargă acum către investițiile în aur dacă ne dorim acest lucru și totodată să nu investim în bijuterii, pentru că de foarte multe ori plătim mult mai mult decât valoarea în sine a aurului, a investiției. Cel mai simplu este să investim în aur, să cumpărăm acțiuni la companiile care exploatează aur. Aceasta este cea mai bună variantă și totodată este foarte ușor să-l vindem în orice moment și să investim exact suma pe care o avem în buzunar", a transmis Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Slăbiciunea pieței muncii americane împinge aurul la noi maxime

Departamentul Muncii a informat vineri că economia americană a creat doar 22.000 de locuri luna trecută, în timp ce rata şomajului a urcat la cel mai ridicat nivel de după 2021. Asta i-a făcut pe traderi să mizeze pe trei reduceri de dobândă din partea Fed până la finalul anului. Un cost mai mic al împrumuturilor tinde să crească atractivitatea aurului, care a fost impulsionat şi de statutul de valoare de refugiu pe fondul îngrijorărilor cu privire la direcţia politicii monetare a Fed, conform Bloomberg, informează Agerpres.

În ultimii trei ani, atât cotaţiile la aur, cât şi cele la argint s-au dublat, pe fondul înmulţirii riscurilor geopolitice, economice şi a celor cu privire la comerţul mondial. Escaladarea atacurilor lui Donald Trump asupra băncii centrale americane a intensificat îngrijorările cu privire la independenţa Fed.

Separat, datele publicate în ultimele zile de Banca Centrală a Chinei arată că instituţia şi-a majorat rezervele de aur în luna august, pentru a zecea lună la rând, în continuarea unei politici vizând diversificarea rezervelor dincolo de dolarul american.

Analiştii băncii americane Goldman Sachs Group Inc. au estimat recent că preţul aurului ar putea ajunge la aproape 5.000 de dolari uncia, dacă independenţa Rezervei Federale americane ar fi prejudiciată şi investitorii şi-ar transfera doar o mică parte din fondurile lor din obligaţiuni emise de Trezoreria americană în lingouri de aur.

