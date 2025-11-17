Antena Meniu Search
Ministrul Energiei pregătește soluţii pentru reducerea facturilor la curent. Până atunci, însă, oamenii caută pe cont propriu metode rapide și ieftine ca să consume mai puţină electricitate şi să îşi păstreze căldura în casă. De la trucuri simple până la tehnologii smart, acestea pot aduce economii consistente, de sute de lei pe sezon.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 20:27

Cele mai simple și ieftine soluții pentru a reduce pierderile de căldură sunt, de fapt, mici ajustări, pe care le putem face în propria locuință.

Prima soluție la îndemână pentru a reduce pierderile de căldură ar fi montarea unor draperii groase, dar la fel de importantă este și etanșarea ferestrelor. Reglarea corectă a termopanelor poate reduce pierderile chiar și cu 20–30%. Aerisirea trebuie făcută scurt și eficient, pentru a reîmprospăta aerul fără a răci casa.

La capitolul tehnologie, termostatele smart au devenit cele mai accesibile soluții. Permit control de la distanță și programare pe intervale orare.

De exemplu, un termostat smart într-un apartament cu 3 camere şi centrală cu gaz poate reduce costurile la încălzire cu aproximativ 500 lei pe sezon.

Tarifele la gaz mai sunt plafonate doar până în martie anul viitor, iar la curent s-au dublat în majoritatea cazurilor. Pentru a mai tăia din povara facturilor, ministrul Energiei va propune în Coaliţia de guvernare scăderea TVA la electricitate.

Consumatorilor vulnerabili li se decontează o parte din cheltuielile cu încălzirea. Ei pot depune cererile pentru ajutoare până pe 20 noiembrie.

