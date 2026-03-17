Vacanţa în străinătate poate veni cu costuri ascunse. Serviciile de roaming în afara Uniunii Europene nu sunt deloc ieftine, o singură hartă descărcată sau un video call ne pot ridica factura la câteva sute de euro. Vestea bună este că există opţiuni ieftine şi sigure - cartele locale, SIM-uri virtuale şi oferte personalizate ale operatorilor de telefonie mobilă.

Iulia este influencer de călătorie. Ştie toate trucurile ca să nu se întoarcă din vacanţă cu facturi astronomice pllătite pentru telefon si internet!

"Atunci când îţi cumperi prin aplicaţie, majoritatea cartelelor sunt mobile data only, dar atunci când te duci efectiv şi cumperi din magazin, de la un provider, primeşti şi număr de telefon pe lângă cartela cu date. În funcţie de ţările pe care le vizităm, unele dintre ele oferă în passurile de turist şi cartele e sim cu date.", spune Iulia, influencer "Pierduti în Lume".

Cine vrea să fie sigur că are internet din primul minut, îşi poate cumpăra cartela electronică de acasă, dar va plăti mai mult decât la destinaţie. Folosim cardul, scanăm un cod qr, instalăm cartela şi o activăm când ajungem în vacanţă.

Pentru Thailanda, de exemplu, o destinaţie exotică preferată de români, o cartelă electronică pe o aplicaţie, de 10 gb, valabilă 15 zile costă aproximativ 11 euro. Dacă ar fi să solicităm o opţiune similară la operatorul de telefonie mobilă ne-ar costa aproximativ 20 de euro, sau 2 euro în fiecare zi.

"Am văzut ce înseamna e-SIMul la nişte prieteni, ultima dată, când am fost în Panama şi acolo era mai dificil cu roamingul. Noi aveam în unele, în altele, nu, dar ei aveau tot timpul.", spune un cetăţean.

Dacă stăm mult în vacanţă, cartelele locale sunt recomandate pentru costuri mai mici, dar şi pentru semnal mai bun.

"Ştiu că m-a costat 10 dolari în Hong Kong.", adaugă un alt turist.

"În 90% din cazuri, cartelele sunt mult mai scumpe în aeroport, să facă research de acasă să vadă dacă firmele din ţara respectivă au acoperire în ţările în care urmează să călătoarească. Dacă mergem într-o vacanţă , unde şi muncim, am ales un router prin satelit, care ne oferă internet pe toată durata.", explică Mara, influencer de călătorie.

"Are un abonament lunar, funcţionează 3 luni în afara ţării de origine de unde l-ai cumpărat. Şi varianta de cartelă fizică, nu de eSIM, pentru că au o acoperire mai bună. E mai ieftin să-ţi cumperi cartelă locală decât să-ţi cumperi un eSIM de acasă şi ai şi mai mult internet.", spune Adi, influencer de călătorie.

Dacă ne conectăm la reţelele publice de Wi-Fi, specialiştii ne recomandă să ne instalăm un VPN, un "filtru" peste internetul pe care deja îl avem. VPN-ul nu înlocuieşte cartela, dar ne securizează internetul. În plus putem seta locaţia oriunde pe glob, în aşa fel încât să nu ne restricţioneze conţinutul.

