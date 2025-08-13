Antena Meniu Search
China, sancțiuni împotriva a două bănci din Uniunea Europeană

Beijingul a anunțat miercuri, conform agențiilor DPA și Reuters, că va impune contramăsuri împotriva a două instituții financiare din Uniunea Europeană, ca reacție la sancțiunile aplicate de UE împotriva a două bănci chineze, informează Agerpres.

de Redactia Observator

la 13.08.2025 , 14:27
China, sancțiuni împotriva a două bănci din Uniunea Europeană - Shutterstock

UAB Urbo Bankas şi AB Mano Bankas nu vor mai putea efectua tranzacţii şi nu vor mai putea coopera cu organizaţii şi persoane individuale din China, a informat într-un comunicat Ministerul Comerţului de la Beijing.

Ambele bănci au sediul în Lituania, care din 2021 este într-o dispută diplomatică cu Beijingul, în urma deschiderii unei reprezentanţe taiwaneze la Vilnius. În acel moment, China a impus şi restricţii comerciale statului baltic.

Noile măsuri sunt un răspuns direct la sancţiunile UE de luna trecută, care au vizat Rusia, şi includ două bănci chineze mai mici de lângă graniţa cu Rusia.

"Sperăm că UE va preţui relaţiile bune de cooperare pe termen lung dintre China şi blocul comunitar şi statele membre UE în domeniile economiei, comerţului şi finanţelor", a informat într-un comunicat separat Ministerul Comerţului de la Beijing. Instituţia a cerut Bruxelles-ului "să rezolve neregulile", să nu mai afecteze interesele Chinei şi să nu mai submineze cooperarea China-UE.

Sancţiunile UE contra Heihe Rural Commercial Bank şi Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank au fost implementate în 9 august, iar China apreciase atunci că acuzaţiile Bruxelles-ului "sunt fără temei".

