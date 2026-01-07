Noile impozite pentru maşini stârnesc mari controverse! Proprietarii de maşini noi, inclusiv hibride, trebuie să plătească taxe mai mari decât cei care au vehicule vechi și poluante. Diferenţele sunt uriaşe, de 20 - 30 de ori mai mari decât anul trecut în unele cazuri.

"50 de lei", a răspuns un șofer despre ce impozit a plătit anul trecut.

Anul acesta, un salt uriaş. Impozitul pentru această maşină va fi în jur de 900 de lei.

"Enorm, vă daţi seama. La ce salarii sunt. Nu va mai conta dacă este hibrid sau nu", mai spune șoferul.

Impozite mai mari și de 1000% și chiar 3000%

Până acum, proprietarii de maşini hibrid plăteau un impozit simbolic, de câţiva lei sau câteva zeci de lei. Anul acesta urcă până la cel puţin câteva sute de lei, dar poate să ajungă şi la peste 2 mii de lei, în funcţie de capacitatea cilindrică. Sunt creşteri de 1000% sau chiar de 3000%.

Un şofer din Bucureşti a ajuns să plătească 2.244 de lei, faţă de 145, anul trecut. Impozitul este calculat acum în funcţie de mărimea motorului şi norma de poluare.

"Motoarele hibride şi în special maşini care au motoare foarte mari, pe benzină, cu sistem hibrid şi care, în procent mare, este folosit sistemul hibrid, apare acea impozitare a motorului mare termic. Şi de aici taxele foarte mari", a declarat Cristian Preoteasa, dealer reprezentanță auto.

Aşa s-a ajuns la situaţii absurde. Chiar dacă poluează mai mult, maşini vechi sunt impozitate cu aceleaşi sume sau chiar mai mici decât cele moderne.

"Nu are vreo logică prea mare, dacă stăm şi gândim din punctul de vedere al faptului că poluatorul plăteşte. Nu are logică să mărim impozitele pentru maşinile cu sistem de propulsie hibrid, chiar dacă motorul are o capacitate cilindrică mai mare. Pentru că norma de poluare este, în continuare, mică", a declarat Adi Dima, expert auto.

Un diesel vechi, non-euro, cu motor peste 1,6 litri, plătește doar 260 de lei pe an, iar dacă este încadrat la Euro 5, impozitul scade la 210 lei. Pentru un diesel vechi, emisiile de dioxid de carbon pot depăşi 200 de grame pe kilometru. La o maşină mild hybrid, emisiile scad la 140 de grame, iar la una plug in hybrid chiar sub 100.

77.000 de mașini hibrid înmatriculate anul trecut

"Mi se pare aberant. Foarte aiurea". "Ar trebui să aibă un impozit mai mic. Ceva nu e în regulă la baza de calcul şi la criteriile pt care s-a ajuns la situaţia asta", spun șoferii.

"Criteriile după care plătim impozitele ar fi trebuit să se schimbe acum mult timp. Avem maşini cu motoare foarte mari care poluează puţin. Ar trebui să lucrăm cu emisiile de CO2 pe km şi cu norma euro. Dacă vrem să ne luăm după ideea poluatorul plăteşte", a declarar Adi Dima, expert auto.

În România au fost înmatriculate peste 77 de mii de autoturisme hibrid anul trecut, cu 30% mai multe decât în 2024. Mașinile hibride reprezintă aproximativ 40% din vânzările de automobile noi.

