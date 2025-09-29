Combinatul Liberty Galaţi a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj. Guvernul vrea să-l salveze de la faliment

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi, colosul cu afaceri de 2,1 mld. lei, a trimis 3.300 de angajaţi în şomaj, iar o parte din personalul TESA a fost restructurat. La început de octombrie însă ar putea reporni laminarea, ceea ce ar putea fi o gură de oxigen, potrivit Mediafax.

"Am trimis cinci memorii în două luni către Guvern. S-a realizat comitetul intermi­nisterial, care s-a întrunit la prima şedinţă. Aşteptăm să fim chemaţi la discuţii. În prezent toţi cei 3.300 de angajaţi rămaşi sunt în şomaj generalizat", a spus pentru zf.ro Remus Borza, preşedintele Euro Insol, administratorul concordatar, alături de Sierra Quadrant.

Guvernul vrea să salveze de la faliment combinatul Liberty Galaţi, fostul SIDEX, cu ajutorul unui comitet interministerial.

Vice­pre­mierul Marian Neacşu a organizat joi prima întâlnire a comitetului interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galaţi şi Liberty Tubular Products Galaţi. Membrii comitetului au analizat situaţia economico-financiară şi juridică a celor două societăţi, din perspectiva obligaţiilor financi­are şi a procedurilor judiciare aflate în deru­lare, precum şi din punct de vedere social, potrivit Mediafax.

Liberty Galaţi este deţinută de grupul Liberty, al investitorului indiano-britanic San­jeev Gupta. Compania a intrat din martie în concordat preventiv pentru a stabiliza businessul.

La început de octombrie, combinatul ar putea reporni laminarea

"În prima săptămână din octombrie vrem să pornim laminarea, 17.000 de tone de tablă laminată la cald zincăm şi vopsim pentru Bilka şi Mairon. 5 mil. euro a fost aprovizionarea cu zinc de la bulgari, iar vopseaua o aducem din două fabrici din Polonia şi Turcia. Când primim aceste materii începem laminarea, estimez pe 5 octombrie", au transmis reprezentanţii companiei.

Pentru această activitate este nevoie de 450 de oameni. La finalul anului trecut, compania avea 4.900 de angajaţi.

"Aşteptăm data de 30 septembrie ca actualul acţionar să vină cu banii şi garanţii suplimentare. Pentru a funcţiona şantierul are nevoie de 120 mil. euro pe lună, banii trebuie să acopere minim trei luni", au mai spus reprezentanţii companiei.

În cazul în care acţionarul nu vine cu bani, mai multe companii cu capital românesc ce folosesc oţel sau care activează în industrii conexe, precum sectorul construcţiilor, şi-au arătat interesul pentru combinat.

