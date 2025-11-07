Procurorii Parchetului General fac percheziţii la combinatul siderurgic Liberty Galați într-un dosar cu prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro. Anchetatorii îi vizează pe şefii companiei care ar fi pus la cale o schemă prin care erau deturnate sute de milioane de euro prin contracte fictive. În dosar apare inclusiv numele Gazprom Rusia.

Cei vizați de acest dosar sunt cei care au făcut parte din conducerea combinatului în perioada 2019-2022. Practic, acea conducere a pus la punct un mecanism de evaziune fiscală și de delapidare prin intermediul unor firme din străinătate, dar și al altor firme create chiar și în Singapore, controlate tot de aceștia.

Tranzacții suspecte cu Gazprom și firme din Singapore

În acea perioadă au fost vândute contracte de certificate de carbon, 5,7 milioane de certificate către două societăți din străinătate, una dintre ele fiind Gazprom Rusia, pentru care s-au încasat 137 milioane de euro, după care, în anul 2021, aceeași conducere a combinatului a cumpărat de la Gazprom Rusia alte 2 milioane de contracte, iar valoarea tranzacției s-a ridicat la 107 milioane de euro. Suma plătită pentru fiecare certificat de carbon a fost dublă de această dată.

Milioane scoase din combinat prin "servicii de consultanță"

În același timp, conducerea combinatului a încheiat contracte fictive pentru achiziție de bunuri și servicii de consultanță cu o firmă din Singapore, controlată tot de aceleași persoane, pentru care s-au achitat 40 de milioane de dolari. Astăzi procurorii au venit aici, la combinat, în acest dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave.

