Drumul cu maşina va fi mai scump din august. Acciza creşte, iar asta se va traduce în câteva zeci de bani în plus plătiţi pe fiecare litru de benzină sau motorină. Nu doar şoferii vor fi afectaţi, ci întreaga economie. Creşterile de la pompă vor aduce scumpiri în lanţ.

În curând însă, cu aceiaşi bani, vom reuşi să alimentăm doar cu 26 de litri. Iar pentru a umple rezervorul, va trebui să mai adăugăm câteva zeci de lei. "O a doua măsură de creştere a veniturilor este cea de creştere a accizelor. O creştere de bază de 10% care se propune pentru combustibili", a declarat Ilie Bolojan, premierul României.

România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină

Cel puţin 20 de lei va trebui să am în plus atunci când vin să fac plinul de carburant la pompă. De la 1 august, creşte acciza cu 10%, iar asta înseamnă 40 de bani pentru fiecare litru de carburant. Sau chiar 50 de bani în plus pentru că va crește și cota de TVA la carburanți, de la 19% la 21%. Astfel că un litru de motorină se va apropia de 8 lei, iar unul de benzină va ajunge la 7,6 lei. "Creşterea accizei la carburant reprezintă una dintre cele mai simple măsuri prin care poate să fie forţată o colectare suplimentară de venituri la bugetul de stat", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie.

Vezi și

"Anul trecut am avut 2 runde de majorare a accizei. Vedem că, din nou, acum. Am ajuns ca jumătate din preţul combustibilului să fie taxe şi impozite", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România. Şoferii vor fi loviţi şi de preţurile mai mari ale asigurărilor obligatorii. Mai ales că plafonarea tarifelor a dispărut. Însă efectele creşterii accizei sunt de domino. "Combustibilul intră în orice altceva, bun sau serviciu. Se va translata în efecte de runda a doua, creşteri de preţuri pe tot lanţul de produse şi servicii", a declarat Adrian Codîrlaşu, preşedintele CFA România.

"Cu cât trebuie transportate bunurile pe o distanţă mai mare, cu atât preţul va creşte mai mult, pentru că va exista mai multă acciză care va trebui să fie inclusă", a declarat Christian Năsulea, profesor de economie. În ultima lună am vazut creşteri uşoare ale preţurilor, la pompă. 1.0% la benzină şi 4% la motorină. Cel mai probabil şi la început de 2026 vom asista la o nouă majorare de acciză. România consumă anual circa opt milioane de tone de carburanți, preponderent motorină.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu concedierile anunţate la stat? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰