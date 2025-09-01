Prețurile tot mai mari îi fac pe români să caute soluții mai ieftine atunci când merg la cumpărături. Aleg tot mai des produsele marcă proprie şi se uită după promoţii. Aşa reuşesc să economisească sute de lei lunar.

"Făină albă, marcă proprie, 1 leu şi 89 de bani pe kilogram şi făină de la un brand cunoscut, 2 lei şi 84 de bani pe kilogram". Produsele marcă proprie sunt alternativa pentru un coş de cumpărături care să coste mai puţin.

Produsele marcă proprie au ajuns să deţină aproape 20% din cota de piaţă. Sunt mult mai ieftine, de aceea le preferă românii, iar diferenţele de preţ pot fi şi de peste 30 de procente. "Vorbim de produse care au preţuri mai mici, care pot să se apropie cu calitatea de calitatea pe care o căutam înainte de scumpire. Este şi asta o soluţie", spune Cristi Păun, profesor de economie. "Până la urmă, preţul face diferenţa!", spune un client.

Iar pentru un preţ mai bun, mulţi vânează promoţiile. De altfel, vânzările promoționale reprezintă aproximativ un sfert din totalul vânzărilor. Cel mai mult se cumpără la promoţie produsele de îngrijire personală şi cele pentru casă. "Se simte, normal, că-s mult mai ieftine, mai ales carnea de curcan e aproape un sfert faţă de comerţ", arată un client.

Articolul continuă după reclamă

Cumperi mai mult, plăteşti mai puţin. Este principiul după care se ghidează acest supermarket. Spre exemplu, dacă iau un singur bax de apă, preţul pentru o sticlă e de 2 lei şi 89 de bani. În schimb, dacă voi cumpăra trei baxuri, preţul pe sticlă scade până la 2 lei şi 49 de bani. Şi reuşesc să fac astfel o economie de 5 lei, la apă. "Promoţiile sunt făcute să te determine să cumperi şi altceva! Nu vii doar pentru promoţie. Vii pentru două produse care sunt la promoţie şi pleci cu 20 în coş", crede un client.

"Atenţie, însă! Tu cumperi o cantitate mai mare, blocând nişte bani, tu neavând neapărat nevoie de acea cantitate la momentul iniţial", spune Cristi Păun, profesor de economie.

Marcile proprii şi promoţiile reuşesc astfel să ţină pe linia de plutire consumul. Iar clienţii îşi adaptează consumul. "Vedem inflaţia, taxe mai mari, preţuri mai mari la raft. Cetăţeanul, pentru nevoile sale primare, trebuie să găsească soluţii ca bugetul său să se încadreze în noile preţuri", adaugă Cristi Păun, profesor de economie.

Potrivit unui studiu, 84% dintre români resimt impactul economic al măsurilor de criză: jumătate au redus cheltuielile curente, 41% amână investițiile mari, iar 38% renunță la vacanțe.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei SONDAJ: Reuşiţi să vă luaţi zilele libere aşa cum vă doriţi sau depinde de angajator? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰