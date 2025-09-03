Verificăm înainte de a cumpăra. E comportamentul adoptat de tot mai mulți români care fac achiziţii online. Citesc ghiduri, recenzii, ba chiar apelează la comparatoarele online. Metoda e una prin care pot economisi rapid, mai ales că diferenţele de preţ dintre magazine pot fi de ordinul sutelor de lei.

În tăvălugul scumpirilor, fiecare leu contează. Aşa că românii caută cele mai bune preţuri atunci când se hotărăsc să cumpere online.

Client: Ori pe acele comparatoare, ori intru pe mai multe magazine. Văd care-i preţul mai avantajos şi, în funcţie de asta, aleg un anumit magazin

Client: Mă mai uit şi pe alte site-uri şi văd unde sunt reducerile mai mari

Articolul continuă după reclamă

Comparatoarele de preţ sunt tot mai accesate. Şi au devenit un instrument util în procesul de achiziţie.

Am intrat pe acest comparator de preţuri care mă ajută să găsesc cea mai bună ofertă, într-un timp cât mai scurt. Aici sunt prezentate preţurile de la toţi comercianţii, iar diferenţele dintre ele pot fi semnificative, chiar şi de câteva sute de lei. Spre exemplu, la acest frigider, cel mai mic preţ găsit e de 1.196 de lei, iar cel mai mare 1.810 lei.

Cristian Pelivan, Asociaţia Magazinelor Online: Faptul că putem compara preţurile online, fără să fie nevoie să ne deplasăm într-un magazin fizic, este unul dintre cele mai mari avantaje ale comerţului electronic

Client: Sunt utile. Nu le-am încercat des, dar sunt utile. Testez, dacă poate fi testat. Dacă nu, mă uit după recenzii

Şi recenziile îi ajută pe clienţi să ia o decizie.

Christian Năsulea, profesor de economie: Este absolut normal ca oamenii să se intereseze mai mult, înainte să cumpere nişte produse care sunt mai scumpe. Cu cât nivelul de complexitate este mai mare, iarăşi creşte tendinţa noastră de a ne informa

Client: Care este cel mai important criteriu care mă determină să cumpăr? Să am interes şi să am nevoie de produsul respectiv

Client: Mă uit şi la review-uri, să fie calitate-preţ acceptabil

Tendința schimbă şi piața: brandurile și magazinele online sunt obligate să ofere descrieri detaliate, informații clare și recenzii reale. Reclamele simple nu mai ajung - cumpărătorii verifică specificațiile și citesc părerile altor clienți pentru a evita dezamăgirile.

Cristian Pelivan, Asociaţia Magazinelor Online: Trebuie să prezinte o informaţie reală. Există reglementări europene, referitoare la cum trebuie afişat preţul, cum trebuie afişate reducerile. La momentul actual, este în dezbatere publică un proiect de directivă europeană care va reglementa cum sunt afişate produsele şi la ce comercianţi, în aceste comparatoare

Cele mai căutate produse din online sunt telefoanele mobile, electrocasnicele de bucătărie și produsele de îngrijire personală.

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Considerați că prețul chiriilor este acum prea mare pentru un student? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰