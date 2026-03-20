Războiul din Iran şi bombardamentele care vizează câmpurile petroliere din Golf, rafinăriile din Qatar ori Arabia Saudită, dar şi vasele de transport care încearcă să traverseze Strâmtoarea Hormuz au făcut ca preţul carburanţilor să crescă în fiecare zi în ultimele două săptămâni. În acest context, Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) vine cu o serie de recomandări pentru consumatori.

"Conduceţi cu 10 km/h mai încet sau lăsaţi maşina acasă". Cele 10 "porunci" ale IEA pentru a trece peste criză

Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), organism cu sediul la Paris, care reuneşte 32 de state membre şi alte 13 asociate, reprezentând 75% din cererea globală de energie, le recomandă consumatorilor să încerce să economisească pe cât posibil în această perioadă de criză.

Reprezentanţii IEA au întocmit chiar un "decalog" al măsurilor care i-ar putea ajuta pe oameni să economisească mai bine. Printre recomandări se numără: circulatul cu viteză mai redusă, ride sharingul, dar şi evitarea călătoriilor cu avionul acolo unde acestea pot fi făcute, de exemplu, cu trenul.

Recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie

Acțiuni imediate pentru reducerea cererii

1. Lucrul de acasă, acolo unde este posibil - Deplasarea consumului de petrol în locul navetei, în special acolo unde locurile de muncă sunt potrivite pentru munca la distanță

2. Reducerea limitelor de viteză pe autostradă cu cel puțin 10 km/h - Vitezele mai mici reduc consumul de combustibil pentru autoturisme, autoutilitare și camioane

3. Încurajarea transportului public - Trecerea de la mașinile private la autobuze și trenuri poate reduce rapid cererea de petrol

4. Alternarea accesului mașinilor private la drumurile din orașele mari în zile diferite

5. Creșterea utilizării în comun a mașinilor și adoptarea unor practici eficiente de conducere

6. Conducerea eficientă pentru vehiculele comerciale rutiere și livrarea de mărfuri - Practicile de conducere mai bune, întreținerea vehiculelor și optimizarea încărcăturii pot reduce consumul de motorină

7. Devierea utilizării GPL-ului din transport - Trecerea vehiculelor bicombustibile și a vehiculelor convertite de la GPL la benzină poate conserva GPL-ul pentru gătit și alte nevoi esențiale

8. Evitați călătoriile aeriene acolo unde există opțiuni alternative - Reducerea zborurilor de afaceri poate reduce rapid presiunea asupra piețelor de combustibil pentru avioane

9. Acolo unde este posibil, treceți la alte soluții moderne de gătit - Încurajarea gătitului electric și a altor opțiuni moderne poate reduce dependența de GPL

10. Valorificați flexibilitatea materiilor prime petrochimice și implementați măsuri de eficiență și întreținere pe termen scurt - Industria poate contribui la eliberarea GPL pentru utilizări esențiale, reducând în același timp consumul de petrol prin îmbunătățiri operaționale rapide

