O femeie a fost la un pas de moarte, după ce a fost călcată de un camion. De vină n-a fost neatenţia sau traversarea printr-un loc nepermis. Ci, culmea, lipsa marcajelor aproape a ucis-o. Pe strada prospăt reparată, muncitorii au turnat asfalt peste zebră şi nu s-au mai obosit să o traseze din nou.

Oamenii, care fac slalom printre maşini, au sesizat primăria în zadar. Chiar şi acum, după accident, autorităţile se scuză şi acuză constructorul.

Fiecare traversare pe această trecere din Dej e o loterie: fără marcaje, şoferii abia dacă văd pietonii. Strada Libertăţii, suprapusă cu Drumul European 576, a fost reabilitată în ultimele luni, dar după turnarea ultimului strat de asfalt, marcajele nu au mai fost trasate.

"Trecerea de pietoni este amplasată într-un loc foarte frecventat. Într-o staţie de autobuz şi un centru comercial. După modernizare, doar acest indicator mai arată că pe aici pietonii au prioritate, dar este acoperit de un panou mult mai mare care, culmea, anunţă investiţia prin care a fost înlocuit asfaltul", relatează Alex Prunean.

Joi, o femeie de 70 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovită de un camion. Şoferul le-a spus poliţiştilor că nu a văzut indicatorul de panou.

Iar noaptea dublează pericolul.

Oamenii s-au plâns de situaţie pe grupurile de Facebook din oraş, urmărite de cei din Primărie, dar au facut şi sesizări scrise. Până acum, nimic.

Reprezentanţii Primăriei au refuzat să ofere o explicaţie reporterilor Observator despre această situatie. În schimb, au trims un comunicat sec în care se scuză.

"Constructorul are obligația să asigure semnalizarea și siguranța circulației, până la recepția finală a lucrărilor. Primăria Municipiului Dej a transmis ultima solicitare de marcare a trecerii de pietoni de pe strada Libertății către constructor în data 27 ianuarie 2026. Regretăm orice eveniment rutier, cu atât mai mult cele în care sunt victime omenești."

Legea spune că şi poliţiştii pot sancţiona administratorul drumului dacă nu îl întreţine în mod corespunzător, inclusiv pentru lipsa marcajelor. Dar nici asta nu s-a aplicat până acum.

