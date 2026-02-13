Avem "Poarta Sărutului" şi la Bucureşti. E fix în buricul târgului, la doi paşi de Biblioteca Centrală Universitară, şi o puteţi admira în toată luna iubirii. Mai mult decât originalul, reinterpretarea modernă vă permite să vă oglindiţi în ea.

"Pare că sunt la Târgu Jiu, dar de fapt mă aflu chiar în centrul Capitalei. Bucureștenii au acum propria lor 'Poartă a Sărutului', înaltă de aproape 5 metri. Cei care ajung aici își pot pune o dorință, pot lăsa un mesaj pe oglindă și, la final, își pot face, bineînțeles, și o fotografie", relatează Oana Bogdan, reporter Observator.

'Tu ești Brâncuși' este mesajul pentru toţi cei care se vor oglindi în versiunea modernă a Porţii Sărutului. Pe unii îi îmbie să-şi celebreze iubirea, alții redescoperă un simbol cultural.

Opera a fost reinterpretată la 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși. Până pe 9 martie, instalația poate fi admirată vis-a-vis de Biblioteca Centrală Universitară.

"Reuşim să promovăm cât mai bine această poartă pentru că este până la urmă un gest simbol care vă invită să faceţi o trecere pe sub poartă", explică Anca Bejan, reprezentant casă de licitaţie.

Iar cine vrea să-şi facă un cadou cu adevărat special în luna iubirii are ocazia să liciteze pentru o schiţă de atelier botezată de critici "cioplitorul". Preţul de pornire e de 8.000 de euro.

