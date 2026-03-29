Prelungirea războiului din Orientul Mijlociu aduce încă o problemă pentru economia României: proiectele imobiliare şi afacerile din turism ar putea fi serios afectate. Aproximativ 10.000 de muncitori din Asia nu mai pot ajunge în ţara noastră. Zborurile spre Europa fie s-au anulat, fie sunt mult mai scumpe. Angajatorii spun că situaţia devine critică. Hotelurile riscă să rămână fără cameriste şi bucătari, iar de pe şantiere ar putea lipsi muncitorii necalificaţi.

Nimesh, un tânăr de 32 de ani din Sri Lanka, aşteaptă de zile bune un zbor spre România. Ar fi trebuit să fie deja la muncă, la hotelul din Mamaia, unde lucrează ca bucătar. Conflictul din Orientul Mijlociu a dat însă peste cap rutele aeriene, iar el a rămas blocat acasă.

Nimesh: Trebuie să mă întorc la muncă, dar nu există zboruri.

Reporter: Cât de important este acest job pentru tine şi familia ta?

Nimesh: Foarte important, toţi banii îi trimit familiei mele.

10.000 de muncitori din Asia nu mai pot ajunge în ţară

În situaţia lui sunt alţi peste 10.000 de muncitori asiatici, aproximează specialiştii din industrie. Unii ar fi trebuit să înceapă în martie noile contracte, alţii trebuiau să revină din obişnuita vacanţă de la începutul anului. Problema este că multora le expiră vizele de muncă, iar reînnoirea lor ar putea dura chiar şi un an.

"Până acum, statul român nu s-a gândit la niciun mecanism de protecţie a străinilor care se află în situaţia asta. Au existat prorogări în perioada COVID şi statul a venit cu OUG care au ajutat străinii să isi pastreze dreptul de sedere sau a prelungit termenele vizelor", a declarat Corina Constantin, Patronatul Importatorilor de Forţă de Muncă.

Preţul biletelor de avion îngreunează revenirea muncitorilor astiatici în România. "Suntem într-o situaţie disperată. Un bilet de avion de acolo în România, 5400 de euro. Păi de unde să găsim noi banii ăştia, sau de unde să găsească oamenii ăştia bani de acolo. Să li se prelungească permisul de muncă. Fiind caz de forţă majoră, să li se amâne până găsesc bilet de avion, atâta cerem", spune Nicolae Bucovală, hotelier Mamaia.

Principalele domenii afectate de lipsa forţei de muncă sunt HORECA şi construcţiile. Au de suferit însă şi firmele de curierat, patiseriile sau firmele de curăţenie.

Reporter: Cum sunt banii aici, faţă de Sri Lanka?

Muncitor străin: Cu 200%, 300% mai mult! Câştig aici 2.500 de lei. Faţă de salariul din Sri Lanka, e de trei ori mai mare.

"Riscă să-şi piardă locul de muncă"

"Riscă să-şi piardă locul de muncă pentru că, dacă nu vin într-o perioadă de 30 de zile, tot procesul trebuie luat de la capăt. Cine are personal non-UE în România riscă să rămână fără aceştia", a declarat Valeriu Nicolae, angajator muncitori străini.

"Lor li se termină pe 31 martie viza de lucru, tot. Dacă nu intră până pe 31 li se anulează tot şi noi vom rămâne cu ochii în soare că nu avem forţă de muncă", mai spune Nicolae Bucovală, hotelier Mamaia.

În România muncesc aproximativ 150.000 de oameni veniţi din state non-UE. Anul acesta, statul a aprobat un contingent de 90.000 de străini în plus. Pe piaţa de muncă, nevoia este de peste 500.000 de străini.

