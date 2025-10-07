Cu cât vinde ANAF un apartament cu 3 camere în Cluj-Napoca

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație un apartament cu trei camere, de 48 mp, situat în Cluj-Napoca.

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, Unitatea Fiscală Municipală Carei, organizează o licitație publică pentru vânzarea unui apartament situat în municipiul Carei.

Apartament de trei camere, scos la vânzare de ANAF

Bunul imobil scos la vânzare este un apartament cu trei camere, având o suprafață de 47,99 metri pătrați, înscris în cartea funciară nr. 100710-C1-U2 Carei. Imobilul este grevat de două ipoteci: una în favoarea Alpha Bank România S.A., pentru 50% dintr-o finanțare garantată în valoare de 101.341,44 lei, și o alta în favoarea Băncii Transilvania, în valoare de 994,98 lei.

Prețul de pornire al licitației este de 161.475 lei, la care se adaugă TVA.

Licitația va avea loc în data de 22 octombrie 2025, ora 12:00, la sediul Unității Fiscale Municipale Carei, situat pe strada Cartier Republicii, nr. 20.

Cei interesați pot viziona imobilul până la 21 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 - 16:00, la adresa: municipiul Carei, Piața Eliberării, bloc 34, scara A, etaj II, apartament 12.

Pentru detalii suplimentare privind participarea la licitație, procedura și condițiile de plată, persoanele interesate se pot adresa Compartimentului Colectare și Executare Silită din cadrul ANAF Carei.

