Vacanța mult așteptată a unui cuplu din Olanda s-a transformat într-o cursă costisitoare spre casă, după ce tensiunile și atacurile din Orientul Mijlociu au dus la anularea a numeroase zboruri.

Un cuplu blocat în Thailanda din cauza războiului a făcut un credit de 12.000 € pentru a ajunge acasă - Shutterstock

Wilma, în vârstă de 56 de ani, și Danny, în vârstă de 52 de ani, se aflau în Thailanda după ce strânseseră bani timp de un an pentru această vacanță. Însă, în loc să se bucure liniștiți de concediu, cei doi au fost nevoiţi să facă un împrumut de 12.000 de euro pentru a fi siguri că vor reuși să se întoarcă acasă.

Multe companii aeriene au anulat cursele din cauza situației tensionate din regiune, iar biletele au ajuns la preţuri exorbitante. Un singur bilet de avion putea ajunge rapid la aproximativ 3.000 de euro, scrie presa locală.

Cei doi aveau nevoie de trei bilete, inclusiv pentru fiica lor care venise din Filipine pentru a se întâlni cu ei în Bangkok. Cum şi zborul fetei a fost anulat, familia a fost nevoită să caute rapid alte variante. Pentru a acoperi costurile celor trei bilete, dar și cheltuielile suplimentare precum bagajele, cazarea în plus și mesele, Wilma și Danny au decis să facă un credit.

Nici asigurarea de călătorie nu îi ajută prea mult. Deși credeau că sunt acoperiți pentru astfel de situații, au aflat că polița nu include situaţiile de război. Ar putea primi înapoi doar o parte din bani, posibil pentru nopțile suplimentare de cazare, dar nu și pentru alte cheltuieli apărute din cauza zborurilor anulate.

Drumul înapoi spre casă se anunţă a fi extrem de complicat, cu multe escale şi va dura aproximativ două zile. Dar deși costurile sunt mari, familia se gândeşte în primul rând la siguranţă.

