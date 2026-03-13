Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un cuplu blocat în Thailanda din cauza războiului a făcut un credit de 12.000 € pentru a ajunge acasă 

Vacanța mult așteptată a unui cuplu din Olanda s-a transformat într-o cursă costisitoare spre casă, după ce tensiunile și atacurile din Orientul Mijlociu au dus la anularea a numeroase zboruri.

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 13:53
Un cuplu blocat în Thailanda din cauza războiului a făcut un credit de 12.000 € pentru a ajunge acasă - Shutterstock

Wilma, în vârstă de 56 de ani, și Danny, în vârstă de 52 de ani, se aflau în Thailanda după ce strânseseră bani timp de un an pentru această vacanță. Însă, în loc să se bucure liniștiți de concediu, cei doi au fost nevoiţi să facă un împrumut de 12.000 de euro pentru a fi siguri că vor reuși să se întoarcă acasă.

Multe companii aeriene au anulat cursele din cauza situației tensionate din regiune, iar biletele au ajuns la preţuri exorbitante. Un singur bilet de avion putea ajunge rapid la aproximativ 3.000 de euro, scrie presa locală

Cei doi aveau nevoie de trei bilete, inclusiv pentru fiica lor care venise din Filipine pentru a se întâlni cu ei în Bangkok. Cum şi zborul fetei a fost anulat, familia a fost nevoită să caute rapid alte variante. Pentru a acoperi costurile celor trei bilete, dar și cheltuielile suplimentare precum bagajele, cazarea în plus și mesele, Wilma și Danny au decis să facă un credit.

Articolul continuă după reclamă

Nici asigurarea de călătorie nu îi ajută prea mult. Deși credeau că sunt acoperiți pentru astfel de situații, au aflat că polița nu include situaţiile de război. Ar putea primi înapoi doar o parte din bani, posibil pentru nopțile suplimentare de cazare, dar nu și pentru alte cheltuieli apărute din cauza zborurilor anulate.

Drumul înapoi spre casă se anunţă a fi extrem de complicat, cu multe escale şi va dura aproximativ două zile. Dar deși costurile sunt mari, familia se gândeşte în primul rând la siguranţă. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran razboi orientul mijlociu credit
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Ştiri economice » Un cuplu blocat în Thailanda din cauza războiului a făcut un credit de 12.000 € pentru a ajunge acasă 