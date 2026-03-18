Criza combustibililor, generată de închiderea strâmtorii Ormuz, afectează întregul Glob, în special țările dependente de petrolul din Orientul Mijlociu. Guvernele încearcă să găsească soluții pentru această perioadă critică și aplică tot felul de măsuri. Unii le-au spus angajaților de la stat să muncească de acasă, alții iau în calcul să "taie" o zi de șofat pe săptămână.

Cum se descurcă țările de pe Glob în criza petrolului. Restricții, plafonări și ajutoare de stat

Sunt țări care au aplicat măsuri clasice, de plafonare a prețurilor, dar și țări care caută soluții extreme la criza care se adâncește.

Germania și alte țări europene

În Germania, Guvernul dă voie benzinăriilor să schimbe prețul doar o dată pe zi, pe modelul austriac. Vorbim de cea mai puternică și una dintre cele mai stabile economii de pe continent, însă costul mediu al carburanților este mai mare decât media UE.

În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a anunțat un pachet de 53 de milioane de lire menit familiilor vulnerabile care sunt afectate de prețurile crescânde la energie.

Oficialii danezi îi roagă pe cetățeni să își reducă drumurile cu mașina, iar francezii fac controale peste controale pentru a preveni specula.

Și vecinii de la sud de Dunăre încearcă să găsească soluții pentru situația actuală.

Noua Zeelandă și Australia

Oficialii guvernamentali din Noua Zeelandă iau în calcul foarte serios să le ceară oamenilor să nu circule cu mașina o zi pe săptămână. De asemenea, ar putea impune limite de carburant per familie, scrie Deutsche Welle. Măsurile ar putea intra în vigoare dacă scad importurile de petrol, transmite Guvernul.

Pe de altă parte, Australia scade calitatea carburanților, pentru a face față acestei perioade. Va permite ca nivelul de sulf din carburant să fie mai mare, în următoarele două luni.

Alte exemple

În Pakistan, elevii intră în vacanță forțată, școlile se vor închide pentru două săptămâni, scrie sursa citată. Asta în vreme ce universitățile vor trece la cursuri online. În plus, angajații guvernamentali vor lucra doar patru zile pe săptămâni, cu mulți dintre ei de acasă.

Prețul combustibilului din Coreea de Sud este plafonat la 1.70 dolari pe litru, la benzina standard.

În Sri Lanka, șoferii au rație de combustibil de 15 litri pe săptămână, care este controlată printr-un sistem de coduri QR.

