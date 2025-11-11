Antena Meniu Search
Curs BNR, 11 noiembrie 2025. Leul românesc pierde mai mult de 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 11 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 13:12
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4772 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat în luna noiembrie.

Pe de altă parte, leul românesc a câştigat mai mult de un ban şi jumătate în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7726 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0845 lei româneşti, sau în raport cu dolarul american, cotat la 4,3934 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 8,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 584,9749 lei.

