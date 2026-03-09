Antena Meniu Search
Curs BNR, 9 martie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 9 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu francul elveţian.

de Cristi Ioniţă

la 09.03.2026 , 13:11
Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren masiv în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut circa trei bani şi jumătate în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a atins un nou nivel record, ajungând să fie cotat la 5,6621 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, cotat la 4,4111 lei româneşti, a pierdut circa un ban şi jumătate şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8820 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0979 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu peste 2,6 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 721,9548 lei.

