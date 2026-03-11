Curs BNR, 11 martie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.

Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,9009 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 4 februarie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3887 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6377 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 3,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 732,3520 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.

Articolul continuă după reclamă

Cristi Ioniţă Like Născut în '82, îndrăgostit de sport din '83, Cristi Ioniţă a început să lucreze în presă încă din clasa a X-a, când scria ştiri din sport pentru Uniplus Radio. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca SUA să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale operaţiuni în Iran? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰