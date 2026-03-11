Curs BNR, 11 martie 2026. Leul românesc pierde teren important în raport cu lira sterlină
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 11 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu lira sterlină.
Concret, leul românesc a pierdut mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, astfel că lira sterlină a ajuns să fie cotată la 5,9009 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 4 februarie 2026 şi până în prezent.
De asemenea, leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu dolarul american, cotat la 4,3887 lei româneşti, şi a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6377 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a crescut cu aproape 3,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 732,3520 lei, cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.
