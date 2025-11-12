Antena Meniu Search
Curs BNR, 12 noiembrie 2025. Leul românesc pierde 2 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 12 noiembrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.

de Redactia Observator

la 12.11.2025 , 13:12
Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian - Profimedia

Concret, leul românesc a pierdut doi bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,4972 lei româneşti, cel mai ridicat nivel înregistrat din 24 octombrie 2025 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0846 lei româneşti, şi în raport cu dolarul american, cotat la 4,3948 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,7681 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 1,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 583,0926 lei.

Redactia Observator
