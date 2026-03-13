Antena Meniu Search
Curs BNR, 13 martie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Leul românesc pierde teren masiv în raport cu dolarul american

Concret, leul românesc a pierdut trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la un nivel record, 4,4429 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0947 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6401 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotat la 5,8949 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 727,9905 lei.

