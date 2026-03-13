Curs BNR, 13 martie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la un nivel record, 4,4429 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0947 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6401 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotat la 5,8949 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 727,9905 lei.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰