Curs BNR, 13 martie 2026. Leul românesc pierde mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 13 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a pierdut trei bani şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la un nivel record, 4,4429 lei româneşti.
De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0947 lei româneşti, dar a câştigat teren în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6401 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotat la 5,8949 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu aproape 6,5 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 727,9905 lei.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰