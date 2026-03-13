Antena Meniu Search
O femeie din Suceava, acuzată de bigamie. S-a căsătorit de două ori în şase luni

O femeie din Suceava a fost acuzată de bigamie, după ce s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorţeze. Ea a afirmase în faţa ofiţerului de stare civilă că nu exista nicio piedică legală pentru cea de a doua căsătorie, deşi prima nu fusese încheiată în mod legal.

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 14:25
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunţat, vineri, printr-un comunicat de presă, că o femeie a fost trimisă în judecată pentru fals în declaraţii şi bigamie, aceasta fiind cercetată în libertate. 

Căsătorită de două ori în şase luni 

”La data de 14.02.2004, inculpata majoră, care în acea perioadă domicilia pe raza municipiului Arad, jud. Arad, s-a căsătorit într-o localitate din judeţul Vrancea. La data de 25.07.2024, inculpata, deşi avea o căsătorie încheiată la data de 14.02.2004 în judeţul Vrancea, căsătorie care nu a fost desfăcută, s-a prezentat la o primărie din zona rurală a judeţului Suceava împreună cu persoana cu care intenţiona să se căsătorească, împrejurare în care a dat declaraţie de căsătorie în cuprinsul căreia s-a menţionat, de către ofiţerul de stare civilă, că nu există nicio piedică legală pentru încheierea căsătoriei. Ulterior, la data de 04.08.2024, fiind îndeplinite aceste formalităţi, inculpata s-a căsătorit”, au precizat procurorii. 

Ei au menţionat că astfel, femeia a săvârşit infracţiunile de fals în declaraţii şi bigamie. Dosarul a fost trimis pentru soluţionare Judecătoriei Fălticeni.

