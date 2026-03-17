Curs BNR, 17 martie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 17 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat circa un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4270 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a câştigat aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6256 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0937 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8986 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu puţin peste doi lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 711,5643 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie şi până în prezent.

