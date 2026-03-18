Curs BNR, 18 martie 2026. Leul românesc câştigă teren important în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 18 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren important în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape un ban şi jumătate în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4133 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat înregistrat în această săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,6157 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8945 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0940 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu peste 5,7 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 705,8364 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 20 februarie 2026 şi până în prezent.

