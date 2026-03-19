Curs BNR, 19 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu francul elveţian

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru joi, 19 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu francul elveţian.

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu francul elveţian, astfel că francul elveţian a ajuns să fie cotat la 5,5830 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 26 februarie 2026 şi până în prezent.

Pe de altă parte, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, cotat la 4,4420 lei româneşti, şi a pierdut teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0959 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8980 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 38,28 lei, astfel că gramul de aur a coborât, pentru prima dată după o lună, sub pragul de 700 de lei şi a ajuns să fie cotat la 667,5562 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

curs euro curs dolar curs franc curs lira curs valutar curs bnr
