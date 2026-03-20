Curs BNR, 20 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 20 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Leul românesc câştigă teren masiv în raport cu dolarul american

Concret, leul românesc a câştigat mai mult de trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4087 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat în ultima săptămână.

De asemenea, leul românesc a câştigat teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0951 lei româneşti, şi în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8974 lei româneşti, şi a pierdut aproape un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5919 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 8,12 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 659,4329 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat din 2 februarie 2026 şi până în prezent.

Observator » Ştiri economice » Curs BNR, 20 martie 2026. Leul românesc câştigă mai mult de 3 bani în raport cu dolarul american
