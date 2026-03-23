Curs BNR, 23 martie 2026. Leul românesc a pierdut aproape 3 bani în raport cu dolarul american
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.
Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4373 lei româneşti.
De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5921 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8862 lei româneşti.
Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 50,15 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 609,2766 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰