Curs BNR, 23 martie 2026. Leul românesc a pierdut aproape 3 bani în raport cu dolarul american 

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru luni, 23 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a pierdut aproape trei bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,4373 lei româneşti.

De asemenea, leul românesc a pierdut teren în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0989 lei româneşti, şi în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5921 lei româneşti, şi a câştigat mai mult de un ban în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8862 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a scăzut cu 50,15 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 609,2766 lei, cel mai scăzut nivel înregistrat în 2026.

Articolul continuă după reclamă

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰