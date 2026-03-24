Curs BNR, 24 martie 2026. Leul românesc câştigă aproape 4 bani în raport cu dolarul american

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru marţi, 24 martie 2026, iar cifrele arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.

Concret, leul românesc a câştigat aproape patru bani în raport cu dolarul american, astfel că dolarul american a ajuns să fie cotat la 4,3982 lei româneşti, cel mai scăzut nivel înregistrat din 11 martie 2026 şi până în prezent.

De asemenea, leul românesc a câştigat un ban în raport cu francul elveţian, cotat la 5,5818 lei româneşti, şi a câştigat teren şi în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,0962 lei româneşti, dar a pierdut teren în raport cu lira sterlină, cotată la 5,8929 lei româneşti.

Preţul pentru un gram de aur a crescut cu 16,9 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 626,1841 lei.

